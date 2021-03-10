В Приамурье отчима заподозрили в убийстве младенца

В Амурской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 21-летний мужчина.

Он проживал в поселке Магдагачи вместе с гражданской женой и двумя ее маленькими детьми. По версии следствия, 6 марта парень нанес одному из них - полуторамесячному младенцу - телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

"После этого отнес мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил его мертвым", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сожительница в это время находилась со старшим ребенком в гостях у своей матери.

Подозреваемый задержан, вскоре ему выберут меру пресечения. Следователи направили информацию о ЧП в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Там должны проверить семью погибшего ребенка.