В Забайкалье разработают программу по борьбе с пьянством

В Забайкальском крае создадут рабочую группу, которая составит план мероприятий по борьбе с пьянством.

На сегодня показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе в 1,6 раза выше общероссийского, а смертность от отравления алкоголем - в 1,5 раза больше. К тому же, значительно выше, чем в среднем по ДФО и России, удельный вес преступлений, которые совершаются в состоянии опьянения.

- От слов необходимо перейти к делу, к реально действующим программам и мероприятиям, чтобы все больше людей, особенно молодежь имела устойчивую антипатию к "алкогольным ценностям, - приводятся на сайте правительства края слова губернатора Александра Осипова.

Так, в рамках проекта "Пятилетие спорта", стартовавшего в Забайкалье, предполагается изучить и внедрить опыт регионов, имеющих успешный опыт по борьбе с пьянством. В частности, продолжить создание "трезвых" сел в крае, ужесточить дисциплину по продаже алкогольной продукции на территории края.

Органы местного самоуправления должны активней привлекать детей к занятиям спортом и творчеством, чтобы каждый из них был увлечен полезным делом.

- Необходимо вести борьбу за трезвых граждан и спасать тех, кто уже поражен этой болезнью, - добавил Александр Осипов.