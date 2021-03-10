В конце февраля правоохранители во Владивостоке по подозрению в получении крупной взятки задержали заведующего кладбищами "Некрополь" и заведующего крематорием кладбища "Морское".

Сумму взяток не разглашают, но местная пресса пишет про "несколько миллионов рублей". После задержания обыски прошли не только в администрации "Некрополя", но и дома у фигурантов, у знакомого заведующего кладбищами, компании которого "выполняют строительные работы за бюджетные деньги".

По информации надзорного ведомства, уже бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин вот-вот предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей. Столько, уверяют правоохранители, стоило, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, уголовное дело о получении взяток против уже бывшего руководителя "Некрополя" было возбуждено еще в 2019 году.

Похоронные службы по всей стране периодически сотрясают скандалы. И это объяснимо. При советской власти за все похороны отвечало государство. Но и тогда уголовных дел, связанных с кладбищем и его сотрудниками в общем, было немало - чаще всего руководство кладбищ продавало "хорошие" места для могил. Делалось это тихо, торговали местами, которые занимали захоронения, за которыми в силу разных причин близкие переставали ухаживать. Такие могилы кладбищенское начальство брало под негласный контроль и спустя какое-то время на месте заброшенного захоронения появлялось новое.

Уже в наше время государственную ритуальную монополию отменили. Правда, от этого стало только хуже. Не ясно было, кто и как должен рулить сферой, которая приносила огромные деньги. Потребовалось регулирование похоронного дела на законодательном уровне. И в 1996 году был принят закон, оставивший за государством только управление кладбищами и крематориями. Контроль за самими ритуальными услугами отдали муниципалитетам. Именно они выдавали лицензии на похоронное дело частным бизнесменам. Продержалась подобная картина несколько лет. Потом все это пришлось отменять.

Самое дорогое - получить сведения о появлении покойника и успеть к его родственникам первыми. Десятки фирм зорко следят за появлением своих "клиентов". Их обслуживают те, кто имеет доступ к подобной информации - участковые, медики, сотрудники экстренных служб

В конце 90-х - начале 2000-х годов в нашей стране рынок ритуальных услуг оказался одним из самых криминальных. В те времена не было ни одной газеты или телевизионной передачи о криминале, которые бы чуть ли не на регулярной основе рассказывали, как бандиты делили кладбища. Исправно по этим поводам возбуждались уголовные дела, особенно если были человеческие жертвы. Но вот только до суда доходили единицы подобных дел.

Сегодня острота проблемы несколько "притупилась". В настоящее время для "кладбищенской" коммерции самое дорогое - получить сведения о появлении покойника и успеть к его родственникам первыми. Десятки фирм зорко следят за появлением своих "клиентов". Их обслуживают те, кто имеет доступ к подобной информации, - участковые, медики, сотрудники экстренных служб. Драки сотрудников похоронных служб у дверей родных покойного стали чуть ли не обычным делом.

Этим возмущаются. Иногда наказывают сотрудников больниц или участковых. Но не сильно. Общую картину это не меняет.

Так, буквально на днях среди ночи знакомого о смерти его отца в больнице поставили в известность не медики, а похоронный агент. Самое замечательное, что тот уже стоял на лестничной площадке со всеми необходимыми бумагами на руках.