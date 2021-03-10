Сумму взяток не разглашают, но местная пресса пишет про "несколько миллионов рублей". После задержания обыски прошли не только в администрации "Некрополя", но и дома у фигурантов, у знакомого заведующего кладбищами, компании которого "выполняют строительные работы за бюджетные деньги".
По информации надзорного ведомства, уже бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин вот-вот предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей. Столько, уверяют правоохранители, стоило, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.
Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, уголовное дело о получении взяток против уже бывшего руководителя "Некрополя" было возбуждено еще в 2019 году.
Похоронные службы по всей стране периодически сотрясают скандалы. И это объяснимо. При советской власти за все похороны отвечало государство. Но и тогда уголовных дел, связанных с кладбищем и его сотрудниками в общем, было немало - чаще всего руководство кладбищ продавало "хорошие" места для могил. Делалось это тихо, торговали местами, которые занимали захоронения, за которыми в силу разных причин близкие переставали ухаживать. Такие могилы кладбищенское начальство брало под негласный контроль и спустя какое-то время на месте заброшенного захоронения появлялось новое.
Уже в наше время государственную ритуальную монополию отменили. Правда, от этого стало только хуже. Не ясно было, кто и как должен рулить сферой, которая приносила огромные деньги. Потребовалось регулирование похоронного дела на законодательном уровне. И в 1996 году был принят закон, оставивший за государством только управление кладбищами и крематориями. Контроль за самими ритуальными услугами отдали муниципалитетам. Именно они выдавали лицензии на похоронное дело частным бизнесменам. Продержалась подобная картина несколько лет. Потом все это пришлось отменять.
В конце 90-х - начале 2000-х годов в нашей стране рынок ритуальных услуг оказался одним из самых криминальных. В те времена не было ни одной газеты или телевизионной передачи о криминале, которые бы чуть ли не на регулярной основе рассказывали, как бандиты делили кладбища. Исправно по этим поводам возбуждались уголовные дела, особенно если были человеческие жертвы. Но вот только до суда доходили единицы подобных дел.
Сегодня острота проблемы несколько "притупилась". В настоящее время для "кладбищенской" коммерции самое дорогое - получить сведения о появлении покойника и успеть к его родственникам первыми. Десятки фирм зорко следят за появлением своих "клиентов". Их обслуживают те, кто имеет доступ к подобной информации, - участковые, медики, сотрудники экстренных служб. Драки сотрудников похоронных служб у дверей родных покойного стали чуть ли не обычным делом.
Этим возмущаются. Иногда наказывают сотрудников больниц или участковых. Но не сильно. Общую картину это не меняет.
Так, буквально на днях среди ночи знакомого о смерти его отца в больнице поставили в известность не медики, а похоронный агент. Самое замечательное, что тот уже стоял на лестничной площадке со всеми необходимыми бумагами на руках.
Драки у катафалка
- У нас умер дедушка. Мы вызвали "скорую", врач приехал и констатировал смерть. Через полчаса начались звонки от похоронщиков с предложениями услуг: настойчивые, наглые. Я спрашиваю: откуда у вас мой телефон? Не отвечают, долдонят свое. Кладу трубку - снова звонят, - рассказала Алена Сафронова. Под окнами другой квартиры, где тоже скончался человек, представители двух конкурирующих фирм, приехавшие практически одновременно посреди ночи, затеяли драку. Поединок завершился ничьей - когда разбуженные руганью соседи пригрозили вызвать полицию, оба катафалка уехали.
Несколько месяцев назад сотрудники похоронного бюро "Небеса" подкинули двух покойников к дверям областного морга. Фирма проиграла конкурс на право доставлять сюда умерших и, когда катафалк компании не впустили на территорию, водитель и экспедитор через другой вход вручную притащили черные пластиковые мешки с телами к дверям морга, бросили их там и уехали.
Отказались говорить на эту тему в мэрии Костромы. Присланный оттуда ответ: "В настоящий момент жалоб и обращений на деятельность ритуальных предприятий в администрацию города не поступало", - иначе, как отпиской, не назовешь. По данным Следственного комитета, нарушения закона в сфере ритуальных услуг происходят постоянно и стали поводом для возбуждения десятка с лишним уголовных дел.