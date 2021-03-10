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Рубрика: Происшествия

Подлежит возврату

Аргентина вернула вора, укравшего драгоценности
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 49(8400)
Усилиями Генеральной прокуратуры РФ Аргентина экстрадировала в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро. Он украл драгоценности.

Преступление произошло в июле 2018 года в Казани. Там в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка" Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании дорожный чемодан. В нем были ювелирные украшения на 160 миллионов рублей. Поймать вора по горячим следам не смогли. Вахитовский суд Казани объявил колумбийца в розыск. Спустя почти год - в сентябре 2019 года он был задержан в Аргентине.

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Как только это стало известно, Генпрокуратура РФ отправила в компетентные органы Аргентины запрос о его выдаче. В нашем надзорном ведомстве говорят, что процесс экстрадиции был "многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, на протяжении 2019-2020 годов дополнительно представлялись Генеральной прокуратурой РФ материалы и доказательства". И только в сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения о выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Алехандро Валеро Валеро вернулся в Москву.

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