Для "трудных" детей в приволжской столице создали культурный центр

В Нижнем Новгороде открыли "Хулиганодом" - теперь у детей из детских домов и "трудных" подростков появилось место, где они могут интересно и с пользой для себя провести время.

Первые встречи в центре наставничества "Хулиганодом" прошли в начале марта. К детям приехали представители украинской и азербайджанской местных диаспор, чтобы провести мастер-классы и викторины.

- Такие еженедельные мероприятия мы назвали "Выходные со смыслом", - рассказывает корреспонденту "РГ" сотрудница благотворительного фонда "Жизнь без границ" (организатора "Хулиганодома") Юлия Доленговская. - С гостями из украинской диаспоры ребята из дома-интерната готовили вареники, потом прошли викторина по Азербайджану и мастер-класс по национальным танцам и приготовлению кутабов (чебуреков с зеленью и сыром. - Прим. ред.) для детей из Чкаловского детского дома. А в планах - поездка в тир ДОСААФ, где дети постреляют из настоящего оружия. Большое счастье, что городская администрация подарила нам это помещение бывшей парикмахерской - раньше мы ютились в арендованных помещениях.

Воспитанникам детского дома здесь явно нравится - у них горят глаза, они смеются и с удовольствием танцуют, лепят вареники и кутабы.

- Я здесь первый раз и просто в восторге, - поделился впечатлениями воспитанник Чкаловского детдома Иван Морозкин. - Здесь очень весело, дизайн помещения великолепный. Никто никого не принуждает к чему-то, каждый делает то, что ему хочется. Можно в настольный футбол поиграть, порисовать, книгу почитать, посмотреть телевизор, попить чай с наставником.

Наставничество - это главная "фишка" "Хулиганодома". Уже для пятерых "трудных" детей и подростков из детских домов нашли индивидуальных наставников, еще троим ищут.

- У меня есть наставница Ирина Воробьева, живет в Заволжье, - продолжает Иван. - Преподает вокал. Ездил к ней на занятия - я ведь тоже пою, хочу поступить в музыкальное училище, а потом в консерваторию. Мы с ней созваниваемся по пять раз на дню. Болтаем, она что-то подсказывает, наставляет на путь истинный. Человеку нужен человек. И у нас уже завязалась большая дружба.

У наставницы Ольги Семеновой в виде исключения целых два подопечных: "хулиган" (то есть стоящий на учете в полиции) и ребенок из детдома.

- Наставник - это взрослый друг, который подскажет, поддержит, выслушает, обнимет, поможет в социализации, - пояснила Ольга. - Был недавно случай: у одной девушки подошло время покидать детский дом, а у нее ни семьи, ни работы, ни квартиры. Она запаниковала. Но наставница забрала ее к себе, и всю пандемию девушка прожила у нее в квартире. Что касается моих подопечных, то я их учу профессиональному фотографированию, постоянно разговариваем обо всем на свете, учим английский, подтягиваем математику. Конечно, никакие они не хулиганы, название нашего центра, разумеется, шутливое. Посмотрите на их фотосессию на стене - какой у них вдумчивый, серьезный взгляд...

Еще одна наставница, Мария Букина из Чкаловска, прошла специальное обучение по работе с детьми с особенностями развития и поведения. Но ее подопечная Лера - вполне обычный детдомовский ребенок.

- Я тружусь дефектологом-логопедом для детей с особенностями развития. Здесь же, в центре наставничества, работаю бесплатно, - рассказала Мария. - Заниматься с Лерой мне порекомендовала психолог. Мы с девочкой знакомы недавно, но она уже начала мне открываться, рассказывать о своих проблемах, мыслях. Это очень волнительно и ответственно - быть другом для таких детей.

Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над созданием "Хулиганодома" как на уровне региона, так и страны в целом, - отметил он.

Кстати

На базе центра наставничества "Хулиганодом" будет работать школа наставников. "Хулиганодом" станет площадкой для стажировки специалистов со всей страны, работающих с подростками.