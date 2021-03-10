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10.03.2021 12:10

Еще семь территорий Прикамья станут участниками программы "Чистая вода"

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Пермском крае начинается проектирование систем водоснабжения в семи населенных пунктах. Реализация проектов модернизации водопроводов позволит улучшить качество питьевой воды для 130 тысяч человек.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Контракт на проектирование заключен с АО "Институт МосводоканалНИИпроект". Подрядчик определен по результатам конкурсной процедуры, цена контракта превысила 150 миллионов рублей. Завершить проектирование компания обязана в этом году.

Готовые проектные решения комплексной модернизации позволят этим муниципалитетам стать участниками проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Реконструкция ждет системы водоснабжения в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, поселке Юго-Камский Пермского района, селе Плеханово Кунгурского района и поселке Щучье Озеро Октябрьского городского округа.

По словам губернатора края Дмитрия Махонина, это одна из ключевых задач для региона - обеспечение населения качественными услугами.

- Чистая вода - первостепенный залог здоровья и благополучия. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реконструкция систем водоснабжения очень важна: это позволит в период до 2024 года улучшить качество питьевой воды для порядка 400 тысяч жителей края, - подчеркнул глава региона.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края - министра ЖКХ Андрея Кокорева, обязательное условие выделения средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" на реконструкцию водоводов - наличие готовых проектов.

- До 2024 года на наши проекты предусмотрено финансирование в размере порядка 2,4 миллиарда рублей, из которых 2,1 - федеральные средства и более 260 милионов - бюджетные источники региона. За этот период мы планируем реализовать 11 проектов, - отметил он.

В этом году в Прикамье будет реализовано три проекта реконструкции системы водоснабжения в Перми, Лысьве и поселке Лямино Чусовского городского округа. Так, в Лысьве на сегодня выполнено более 30 процентов работ. До конца марта объявят конкурс по выбору подрядной организации для проведения модернизации системы водоснабжения в Перми и Лямино.

В 2020 году с опережением завершено строительство нового водовода для Краснокамска по улице Кировоградской в краевом центре. Протяженность нового водовода составляет более четырех километров, он проходит по Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке между улицами Сысольской и Липатова. Он позволит подготовить Краснокамск к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений.

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