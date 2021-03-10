Орнитолог Михаил Корепов пару лет назад организовал онлайн-трансляцию из гнезд пернатых хищников, и люди смогли своими глазами проследить все перипетии отношений в семействе солнечных орлов Симбира и Ульяны. 1 марта ученому исполнилось 35 лет.

Попробую!

Михаил, каким ветром вас занесло в науку о птицах?

Михаил Корепов: Биологией увлекся еще в школе. Вернее, меня увлекла моя учительница Марина Геннадьевна Валиева. У нас был специализированный класс "биология-химия" и кружок "школьное лесничество". А в старших классах я попал в руки орнитолога Тимофея Олеговича Барабашина. И сказал себе: "Я попробую посвятить свою жизнь птицам".

На днях вы совершили 52 километровый лыжный поход по волжскому льду с исследовательской целью. В 30-градусный мороз, с ночевкой… Неужели нельзя наблюдать за птицами в более комфортное время? Зачем такой экстрим?

Михаил Корепов: У меня полевой сезон начинается в феврале и заканчивается в ноябре. Один из объектов наших исследований - орлан-белохвост. Рыбоядный хищник. Зимует здесь же и постоянно держится на своих гнездовых участках. И мы с ребятами однажды поняли, что удобнее всего изучать их зимой. Они гнездятся около Волги, по которой можно пройти на лыжах. Птиц и гнезда хорошо видно. За семь лет зимних походов мы нашли десятки гнезд. Теперь нам их известно около сорока. А в конце марта прилетают солнечные орлы, и работа кипит до следующей зимы.

Научная задача и мечта

Идея с онлайн-трансляцией. Как это пришло к вам в голову, и как все это начиналось?

Михаил Корепов: Сейчас люди уже ждут от нас этих трансляций. Это была изначально научная задача и… мечта. Заснять жизнь редких и осторожных хищников вблизи. Они очень осторожные, пугливые, и особенности их гнездовой психологии определить непросто.

А технически - насколько это сложная задача?

Михаил Корепов: В Европе это делается. Мы решили попробовать в России. Что для этого нужно? Интернет 4G безлимитный, роутер-модем, автономное питание - солнечная батарея и аккумулятор, контроллер и веб-камеры. Мы все это с коллегами из Симбирского отделения Союза охраны птиц России скомпоновали, обратились к айтишникам, электрикам. Попробовали, собрали, работает. Установили на гнездо.

Как выбирали точку?

Михаил Корепов: Нам известно около 120 гнезд этого хищника на территории Ульяновской области, но под нашу задачу подходили единицы. С одной стороны, гнездо должно быть хорошо укрыто, чтобы оборудование не нашли гуляющие по лесу. С другой - находиться в зоне действия сети 4G... Были, конечно, проблемы. Но все заработало, и орлы загнездились…

Обычно в науке сначала делаются открытия, пишутся монографии. А уж потом речь можно вести о популяризации этих знаний. Здесь же вы многие вещи впервые узнаете вместе с широкой публикой. Зачем вы сделали трансляцию общедоступной?

Михаил Корепов: С одной стороны вы правы. Многие вещи неподготовленные люди оценивают иначе, чем мы. Например, такое явление как "каинизм". Это когда старший птенец насмерть забивает младшего. Из-за нехватки корма или просто инстинкт такой. И тут начинаются звонки: почему вы не спасаете птенца? Приходится параллельно заниматься ликбезом. Но мы от трансляций все равно не отказались. Просмотров по солнечному орлу около миллиона… Очень удачным оказался проект и с точки зрения изучения птиц, и с точки зрения популяризации их. И столько там близкого к человеческим взаимоотношениям, распределению ролей...

Коммерческий эффект тоже есть?

Михаил Корепов: Мы принципиально отказались от этого. Поскольку нашли спонсоров, это германская природоохранная организация NAMU, они финансируют наш проект, оплачивают и оборудование, и трансляцию. Мы решили: раз так, то делаем все абсолютно бесплатно, никаких коммерческих интересов, никакой рекламы.

Филин, любитель раков

Каких птиц удалось сделать героями ваших трансляций?

Михаил Корепов: Впервые мы камеру установили в 2019 году на солнечного орла, вели трансляцию и в 2020 году, намерены продолжить и в этом. В прошлом году мы параллельно поставили камеру на филина. Нашли очень удачное гнездо на берегу Волги. Дождались, когда вылупятся птенцы и быстренько в течение дневного времени установили камеру. Орлан-белохвост, за которым мы сейчас наблюдаем, это, пожалуй, самый сложный объект. Если солнечный орел улетает на зимовку, то с орланами сложнее. Надо улучить момент, когда хозяев нет дома. В этом году камеру устанавливали в морозы, в декабре. При этом, будет эта пара сейчас здесь гнездиться или нет, еще вопрос. Особенность крупных хищников в том, что они дают потомство не каждый год.

Получается, что за солнечными орлами вы будете наблюдать уже третий год. Потомство из поля зрения не упускаете?

Михаил Корепов: За солнечными орлами, которым зрители дали имена Симбир и Ульяна, мы, действительно, собираемся наблюдать уже третий год. Их уже знают и ждут. В прошлом году мы пометили их птенца Ярошу. Такое имя публика дала ему за яростный характер: не смогли ему простить, что заклевал своего брата. Яроша вырос, оперился, мы на него повесили передатчик, и сейчас он на юге Каспийского моря в Иране. Ждем, когда он весной вернется сюда, постараемся его найти и сфотографировать.

Что-то новое в науку внесли эти наблюдения? Или вы просто убедились в том, что и так знали?

Михаил Корепов: Что-то мы, действительно, знали и подтвердили. Например, разделение обязанностей у орлов. Было известно, что самка больше проводит времени в гнезде, самец в меньшей степени. Но были и совершенно новые данные. В частности, выяснилось, что в рационе питания солнечных орлов есть рыба. Хотя их основной рацион составляют грызуны. Но "наша" пара гнездится у Волги, потому и ест рыбу. Сами они ее вряд ли ловят, скорее всего, отнимают у чаек. И у филинов на берегу Волги в рационе оказались рыба и раки. Последнее было удивительно не только для нас, но и для коллег из-за рубежа. Мы эту информацию обрабатываем, готовим к публикации. Интересны наблюдения на гнезде орлов. Оказалось, что в первый год, когда птенчика тоже было два, решение оставить одного принял самец. В какой-то момент он прилетел в гнездо, слабого птенца отложил в сторону, поклевывал его. И после этого самка прилетела и перестала его обогревать. Самка восприняла такое решение самца как что-то должное. Хотя материнский инстинкт у нее достаточно сильный. Это было удивительно. То есть мы выяснили, что роковое для птенцов решение могут принимать и родители.

Прямо спартанцы какие-то…

Михаил Корепов: Полного объяснения этому нет до сих пор. И самая свежая информация по орлану-белохвосту. Выяснилось, что в течение всей зимы, оказывается, пара держится гнездовых участков, и гнездо начинает подновлять уже в январе. Но потом самец или самка могут улетать кормиться на свалки или на бьеф водохранилища, где есть открытая вода - рыбу ловить. А в это время может появиться другая самка, она входит в активные отношения с самцом, осматривает гнездо. И если "хозяйка" не вернется, она может занять ее место. Но если "хозяйка" возвращается, она ее прогоняет, молодая самка безропотно улетает. Такую эпопею мы наблюдали буквально на днях: на гнезде рядом с самцом появилась другая самка, но потом появилась прежняя, а молодая исчезла. То есть в популяции есть циркуляция свободных самок, и они ищут освободившихся самцов, у которых есть гнездо, участок.

Один сезон и вся жизнь

Натуралистам прошлого ваши возможности и не снились. Успеваете обрабатывать информацию?

Михаил Корепов: Мы надеемся, что еще многое почерпнем. Действительно, если раньше по крупицам сведений делались научные статьи, то теперь мы ведем наблюдения в течение всего сезона, сутками. Это очень большой объем информации. Студенты помогают обрабатывать, систематизировать, пишут дипломные. Мы пишем статьи. Да, уровень науки скакнул. Благодаря современным технологиям удается за сезон собрать столько информации, сколько раньше ученый мог не собрать за всю жизнь.

Теперь вопросы от наших читателей. Почему в Среднем Поволжье утки перестали улетать на юг?

Михаил Корепов: Ну, это далеко не так. Есть популяции, которые приспособились жить у незамерзающих технических водоемов в условиях теплых зим. Да, такое наблюдается. Есть кормовая база, зачем улетать? Перелет - огромный стресс, трата энергии. Если можно этого не делать, птица может принять решение остаться. Но палка о двух концах. В случае суровой зимы даже и такой водоем может замерзнуть, тогда птица останется без кормовой базы и погибнет. Пока утки, в основном, все же улетают на зимовку.

Говорят, кормить птиц зимой вредно для них. Мол, привыкнут к подкормке, а потом не смогут выжить…

Михаил Корепов: Кормить птиц зимой можно и нужно. Но есть нюансы. Если начал - не бросай. И нужно знать, чем кормить. Если сало, то только сырое. Семечки нежареные. А сама по себе зимняя подкормка пернатых - дело полезное.

Михаил Корепов 7 марта 2021 г. (Facebook): "Сегодня орлан усиленно готовил гнездо к празднику. За один день гнездовая постройка существенно преобразилась и теперь вселяет больше оптимизма. Будем надеяться, орланихе понравится. По крайней мере одна из них сегодня обозначила свою заинтересованность. Всех представительниц прекрасного пола с 8 марта!" Фото: Скриншот трансляции от 7.03.2021

Трансляцию из гнезда орланов-белохвостов можно увидеть здесь.

Справка "РГ"

Михаил Корепов родился в 1986 в пос. Никель Мурманской области. В годы перестройки семья переехала в Ульяновск. В 2003 году окончил школу № 64 и поступил в Ульяновский госпедуниверситет (УлГПУ). В 2008 г. поступил в аспирантуру, в 2012 защитил диссертацию. Доцент кафедры биологии и химии УлГПУ, научный сотрудник национального парка "Сенгилеевские горы", эколог научно-технического центра "Поволжье".

"Сенгилеевские горы": как увидеть и не потревожить орла

С 2017 года под Ульяновском работает национальный парк "Сенгилеевские горы". Туристическая инфраструктура - в процессе создания. По мнению к.б.н. Михаила Корепова, "птичьи" экотропы нельзя прокладывать непосредственно в местах гнездования пернатых хищников. Лучше водить туристов по их "охотничьим" участкам. И сочетать наблюдения с онлайн-трансляциями из гнезд. Тогда и эффект присутствия будет, и птицы будут чувствовать себя спокойно.