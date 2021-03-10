Нижнекамцу, избивавшему беременных, дали шесть лет колонии

В Нижнекамске вынесли приговор по резонансному делу о нападении мужчины на беременных. Преступнику дали шесть лет колонии строгого режима.

Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, летом 2020 года 34-летний хулиган кидался на женщин, гуляющих в парке, и бил их ногами на глазах детей. Некоторые из них были беременными. Свои действия после задержания он объяснил ненавистью к представителям женского пола. Это дело привлекало внимание председателя СК Александра Бастрыкина, и было взято на особый контроль.