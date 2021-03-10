Пензенцев предупредили об аномальных морозах

В Пензенской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за морозов. Для марта это аномальная ситуация.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ночью и утром 11 марта местами столбики термометров опустятся до отметки ниже 30 градусов ниже нуля. При этом будет дуть северный ветер до 15 километров в час. Занятия в школах пока не отменяли, оставив окончательное решение за родителями.

- Морозная погода сохранится до выходных, - прогнозируют в Пензенском гидрометцентре.

Когда придет настоящая весна, метеорологи сказать затрудняются. Но затяжные морозы могут пойти на пользу и сбить напряженность прохождения весеннего паводка. Этой зимой в Пензенской области выпало осадков в три раза больше климатической нормы. Высота снежного покрова в среднем составляет 60 сантиметров, местами - более метра. Запас воды в снеге - в два раза выше прошлогодних показателей.