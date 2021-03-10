Пермского подростка осудили за изнасилование и убийство 11-летней девочки

В Пермском крае осудили 16-летнего жителя Чусовского округа за убийство девочки. Об этом сообщили в СК РФ.

Преступник был признан виновным по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление). Убийцу приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также с него взыскан моральный ущерб в размере двух миллионов рублей в пользу потерпевших.

Как установили следователи, в августе прошлого года пьяный подросток отвел девочку в безлюдное место, где изнасиловал, а потом убил. Когда стало известно об исчезновении ребенка, убийца принимал в них активное участие. Впоследствии преступник явился с повинной и полностью признался в совершенных преступлениях.