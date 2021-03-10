В Нижегородской области построят первый автомобильный мост из алюминия

Специальные технические условия для проектирования и строительства первого в России и Восточной Европе автомобильного моста из алюминиевых сплавов согласовал Минстрой России. Его планируют построить в Нижегородской области и сдать в эксплуатацию в 2021 - 2022 годах.

Об этом сообщается на сайте объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Мост длиной 72 метра через реку Линда должен быть построен в городе Бор на трассе Толоконцево - Могильцы.

В реализации проекта примут участие предприятия, входящие в Алюминиевую Ассоциацию, расположенные в Самаре, Красноярске и Чебоксарах. Общий вес конструкций моста из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

С 2017 года в России было построено 8 алюминиевых пешеходных мостов. Из них 2 - в Нижегородской области, 3 - в Красноярске, 2 - в Москве и 1 - в Туле. В мире, по данным объединения, насчитывается более тысячи автомобильных и пешеходных мостов из алюминиевых сплавов, в числе лидеров - Китай, США, Канада, Западная и Северная Европа.

- Принятое в министерстве строительства решение открывает новый этап в развитии мостостроения в России. В нашей стране у этого направления есть большие перспективы - пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе и в рамках программы замены и реконструкции аварийных и предаварийных мостовых сооружений, - пояснила сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.