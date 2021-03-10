В нижегородском райцентре Ардатов открыли дом помощи нуждающимся

Инициаторами создания в Ардатове (райцентр региона) благотворительного дома для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, стали активисты нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Центр объединяет усилия тех, кто готов оказать нуждающимся экстренную социальную помощь. Волонтеры планируют обеспечивать продуктами питания, одеждой, обувью и прочими вещами малоимущих граждан, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких стариков. Уже сейчас создан запас продовольствия, предоставленного благотворительным фондом "Дари еду". В ближайшее время почти 700 килограммов продуктов будут розданы нуждающимся.

- Мы сотрудничаем не только с "Дари еду", но и, например, с детскими садами в Нижнем Новгороде, - говорит руководитель общественной организации "Здоровое поколение" Дмитрий Ленин. - Люди откликаются и приносят детские вещи в хорошем состоянии, игрушки, предметы для развития малышей и прочее. Отдают и взрослую одежду, обувь - все, в чем нуждаются многодетные семьи, инвалиды, у многих из которых, как правило, очень стесненное финансовое положение. Наш центр в Ардатове будет постоянно взаимодействовать с органами соцзащиты населения, обществом инвалидов, местной администрацией. Мы постараемся помочь тем, кто сегодня попал в беду и не может обеспечить себя постоянным и полноценным питанием, теплой одеждой, добротной обувью.

Кстати

Центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет работать дважды в неделю. Все нуждающиеся смогут заранее составлять списки, указав в них то, что необходимо в первую очередь. Общественники постараются собрать заявленные вещи и доставить их в Ардатов. А тем, кто не сможет посетить центр лично, привезут продукты и одежду прямо домой.

Контакты

Исполком нижегородского отделения ОНФ:

телефоны: 8 (831) 218-10-82, +7 (930) 292-86-76.