В нижегородском райцентре Ардатов открыли дом помощи нуждающимся

Новости

Фото: найдены актрисы на роли в ремейке "Суперкрошек" Диабло Коди 12:45
ЦБ пресек первую в РФ попытку манипулирования акциями из мессенджера 12:35
Илон Маск за день стал богаче на 25 млрд долларов 12:34
В Петербурге прошли обыски по делу о банкротстве сети магазинов Spar 12:32
МВД: Полиция законно применяла спецсредства и самбо на акциях в Москве 12:29
В России сократилось до минимума с 1 октября число заболевших COVID-19 12:28
Скунса Пепе обвинили в харассменте и вырезали из мультика 12:26
В Швеции появились магазины-роботы 12:21
В Выборге закрыли для посещения знаменитую башню Святого Олафа 12:19
В ЦАГИ испытана новая модель толкающего винта 12:17
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат в частном доме 12:14
Замглавы Минцифры: Журналисту некорректно становиться агитатором на акциях 12:12
Денис Мацуев: Людмила Лядова была настоящим самородком 12:09
МИД РФ: Встреча лидеров "нормандской четверки" не прорабатывается 12:08
В Госдуме оценили заявление США о "Северном потоке-2" как о плохой сделке 12:08
В Италии запустят "свободные от коронавируса" поезда 12:06
В российских домах престарелых началась вакцинация от COVID-19 12:05
В Уфе пятерых сотрудников ГИБДД задержали по подозрению во взятках 12:04
СЖР обнаружил предложения о продаже удостоверений журналистов в Сети 12:01
От коронавируса умер актер из "Летят журавли" Николай Сморчков 11:48
В Югре впервые пересадили сердце 11:28
Оперштаб: Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:28
Мишель Уильямс сыграет мать Стивена Спилберга у Стивена Спилберга 11:28
Минтруд передал кабмину предложения о подъеме пенсий работающим гражданам 11:24
В Ярославле "черных риелторов" обвинили в похищении человека 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 11:24

Поможем ближнему

В нижегородском райцентре Ардатов открыли дом помощи нуждающимся
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 50(8401)
Инициаторами создания в Ардатове (райцентр региона) благотворительного дома для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, стали активисты нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Благочинный Ардатовского района протоиерей Евгений Утенков освятил помещение центра, предоставленное органами местного самоуправления. Фото: Отделение ОНФ по Нижегородской области Благочинный Ардатовского района протоиерей Евгений Утенков освятил помещение центра, предоставленное органами местного самоуправления. Фото: Отделение ОНФ по Нижегородской области
Благочинный Ардатовского района протоиерей Евгений Утенков освятил помещение центра, предоставленное органами местного самоуправления. Фото: Отделение ОНФ по Нижегородской области

Центр объединяет усилия тех, кто готов оказать нуждающимся экстренную социальную помощь. Волонтеры планируют обеспечивать продуктами питания, одеждой, обувью и прочими вещами малоимущих граждан, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких стариков. Уже сейчас создан запас продовольствия, предоставленного благотворительным фондом "Дари еду". В ближайшее время почти 700 килограммов продуктов будут розданы нуждающимся.

Фото: Мария Ленц / "Комсомольская правда"
Где можно получить адресную продовольственную помощь

- Мы сотрудничаем не только с "Дари еду", но и, например, с детскими садами в Нижнем Новгороде, - говорит руководитель общественной организации "Здоровое поколение" Дмитрий Ленин. - Люди откликаются и приносят детские вещи в хорошем состоянии, игрушки, предметы для развития малышей и прочее. Отдают и взрослую одежду, обувь - все, в чем нуждаются многодетные семьи, инвалиды, у многих из которых, как правило, очень стесненное финансовое положение. Наш центр в Ардатове будет постоянно взаимодействовать с органами соцзащиты населения, обществом инвалидов, местной администрацией. Мы постараемся помочь тем, кто сегодня попал в беду и не может обеспечить себя постоянным и полноценным питанием, теплой одеждой, добротной обувью.

Кстати

Центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет работать дважды в неделю. Все нуждающиеся смогут заранее составлять списки, указав в них то, что необходимо в первую очередь. Общественники постараются собрать заявленные вещи и доставить их в Ардатов. А тем, кто не сможет посетить центр лично, привезут продукты и одежду прямо домой.

Контакты

Исполком нижегородского отделения ОНФ:

телефоны: 8 (831) 218-10-82, +7 (930) 292-86-76.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники
Ученые предрекли России опасное лето