Лучшие незрячие пользователи компьютера всей страны приехали в Нижний Новгород для участия в финале всероссийского конкурса "С компьютером на ты". Отбор на конкурс начался еще в мае - более ста пятидесяти человек из большинства регионов России выполняли различные задания в дистанционном формате.

- Во-первых, таким способом мы популяризируем тифлотехнологии (средства аудиоподдержки. - Прим. ред.), - рассказывает корреспонденту "Российской газеты" заместитель директора компании - организатора чемпионата Ксения Осокина. - Во-вторых, такие конкурсы - замечательное средство реабилитации для инвалидов по зрению и способ обзавестись новыми знакомствами. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья избавились от опеки (а иногда и гиперопеки). А еще такие чемпионаты хороши тем, что в ходе их проведения находятся люди, готовые бескорыстно помогать инвалидам по зрению осваивать компьютер.

Финалисты в течение двух часов выполняли десять заданий на ноутбуках по набору и форматированию текста, обмену файлами, пользованию социальными сетями, обработке аудиофайлов, поиску информации в интернете. Все задания сопровождались речевыми подсказками благодаря специальным программам.

- Здесь я нашел новых друзей, ну и заодно прокачал скилы (от английского skill - "навык". - Прим. ред.), - улыбается Рамиль Хайруллин, конкурсант из Казани, кандидат юридических наук. - Со звуковыми файлами раньше не работал, поэтому аудиочасть конкурса далась нелегко. Но все равно в итоге занял третье место, чем, в общем-то, доволен.

Кстати, большинство финалистов, как и Рамиль, вполне социализированные, состоявшиеся люди. Кто-то зарабатывает на жизнь аранжировкой музыки, другие создают программы. Как, например, двадцатидвухлетний Алексей Самойлов из Гусь-Хрустального Владимирской области.

- Я пишу на Java и на Python (популярные языки программирования. - Прим. ред.), - поделился Алексей. - Вообще с гаджетами знаком с детства, они здорово помогают таким, как я. Могу печатать вслепую, и это не фигура речи (смеется). А еще учусь на массажиста - возможно, в будущем смогу и этим зарабатывать на жизнь.

После жарких споров и подсчета очков члены жюри присудили первое место Любови Журавлевой из Астрахани. Серебро завоевал Сергей Романов из Нижнего Новгорода, а бронзу - Рамиль Хайруллин, о котором мы рассказали выше. Призовой фонд в виде сертификатов на покупку в известном онлайн-магазине - 20 тысяч рублей - поделили среди этих трех участников конкурса.