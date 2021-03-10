В Перми оперативно восстановили электроснабжение района города

Энергетики "Пермэнерго" оперативно восстановили электроснабжение в Индустриальном районе Перми, нарушенное в связи с коммунальной аварией на сетях теплоснабжения.

Сегодня в 13 часов 13 минут произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 киловольт "ТЭЦ-6 - ТЭЦ-9" в городе Перми.

Причиной технологического инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в районе улицы Декабристов. Фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров привел к срабатыванию систем автоматики на ЛЭП, проходящей в непосредственной близости от тепловой магистрали. Без электроснабжения остались частично жители Индустриального района Перми.

В результате оперативных действий персонала филиала компании "Россети Урал"-"Пермэнерго" подача электроэнергии жителям была восстановлена через 28 минут.