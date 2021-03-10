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Село Арефино Вачского района Нижегородской области довольно крупное, проживает, считай, тысячи две с половиной. И далеко не глубинка: город Павлов недалеко. Но вот с врачами не везло.

Надолго они не задерживались. Хотя Арефинская участковая больница вполне приличная. При ней - поликлиника, детское отделение, дневной стационар. Одиннадцать коек соцпребывания. Чистенько есть необходимое оборудование...

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ.
Минкультуры подготовило программу "Земский работник культуры"

Знакомимся у входа с мужчиной предпенсионного возраста. "Обычно доктор поработал с полгода - и след простыл, - рассказывает Василий Иванович Товарнов. - Фамилию не успевали запомнить. Нет, нас не забывали, медики из Павлова приезжали. Но какое это лечение? Собирались уже в Москву депешу слать". Да тут программа "Земский доктор" заработала. И в больницу приехала Ирина Борисовна Василегина. Врач с опытом и человек неравнодушный. С ее приходом многое изменилось. Ирина Борисовна свой переезд в село объясняет тем, что давно хотела работать вдали от суеты. С арефенцами познакомилась лет пять назад, временно подменяла коллегу. А тут и программа "Земский доктор" в области запустили. Вот и решилась. "Нет, не рискнуть, - замечает Ирина, - а изменить свою жизнь и сделать ее более комфортной жителям села".

По словам фельдшера участковой больницы Натальи Мироновой, арефенцы за внимательное отношение к каждому из них Ирину просто боготворят.

Не осталось незамеченным и появление нового врача-терапевта Зилы Юнусовой и в Дюртюлинской районной центральной больницы Республики Башкортостан. Она переехала в небольшой городок тоже по программе "Земский доктор". "Я смогла начать жизнь с чистого листа", - с улыбкой говорит Зиля Юнусова.

Молодая женщина десять лет после окончания Башкирского госмедуниверситета работала в поликлинике Салавата. И возможно, осталась бы там. Но были проблемы в с жильем, да и сын часто болел. "Когда предложили работу участкового врача-терапевта в Дюртюли, да еще миллион рублей по программе "Земский доктор", не задумываясь согласилась, - рассказывает молодая женщина. - А переехав, удивилась: условия работы здесь даже лучше, чем в Салавате. Просторные кабинеты, на каждому участке есть медсестра. Здесь используют только электронные карточки пациентов. Конечно, приходится много ездить на вызовы в деревни. Но зато на вполне приличных автомобилях".

Молодой терапевт Снежана Никитина в поликлинике микрорайона Южный город Самарской области работает с марта прошлого года - на старте пандемии. Нагрузка выросла. Но земский доктор не жалеет.

Когда подруга рассказала о своем опыте участия в программе "Земский доктор", Снежана решила последовать ее примеру. А заодно помочь семье с выплатой ипотеки. Условия работы тоже оказались лучше, чем в областной столице. Можно во время приема записать больных в областные клиники на обследование или лечение. Программы позволяют.

А в Енотаевскую районную больницу под Астраханью по нацпроекту "Здравоохранение" приехали сразу три земских доктора. "Население у нас немаленькое - около 25 тысяч человек, - рассказывает "РГ" главврач Елена Шапошникова. А в новом докторе Батыре Нурюкенове она души не чает. У него две специальности: рентгенолог и врач-педиатр. Во время эпидемии он заменял коллег, а сейчас выезжает и в отделение общей практики соседнего села Федоровка, где нет педиатра.

Со временем, возможно, статус "Земский доктор" в биографии любого врача станет неформальным знаком качества 

Врач Наталья Замараева уехала из Астрахани в Енотаевку от городской суеты. "Нравится ходить на работу неспешным шагом", - говорит она. Интересы совпали: в селе уже три месяца не было специалиста функциональной диагностики.

А к жителям села Никольское приехала молодой участковый врач, выпускница медуниверситета Лалита Абдулмажидова. В пандемию из участковой больницы ушли сразу два терапевта, так что прибытие нового медика в буквальном смысле спасло ситуацию.

Ключевой вопрос

Почему они едут в глубинку

При знакомстве с врачами, которые переехали в села или малые города по программам "Земский доктор", вот на что больше всего обращаешь внимание: деньги не всегда оказываются решающим фактором.

Хотя они не маленькие. В зависимости от удаленности населенного пункта минимум 1-1,5 миллиона рублей. По программе "Земский фельдшер" - 500-750 тысяч рублей. Отработать на новом месте надо не менее пяти лет.

"Деньги - это приятный бонус, не более, - заявляет Ирина Василегина. - Я в профессию пошла, чтобы лечить. Для меня в этой программе приобретен долговременный контракт".

"Место работы тоже играет роль. В городе поликлиники в основном расположены в приспособленных помещениях, коридоры узкие, кабинеты маленькие. А наша поликлиника больше похожа на частный медцентр", - восхищается Снежана Никитина.

В глубинку Лалиту Абдулмажидову привела любовь. В село врач поехала за мужем Тагиром, он пятый год работает здесь стоматологом и тоже по программе "Земский доктор". А Батыр Нурюкенов переехал из Астрахани в глубинку вместе с младшей сестрой Розалией, которая готовится стать врачом скорой помощи в этой же больнице. Она скоро окончит ординатуру и проходит здесь практику.

Эти люди, кажется, действительно родились врачами. Они способны пожертвовать своим личным временем ради чужого человека. Готовы не спать, сорваться из дому по первому зову и прийти на помощь страждущему. Они не равнодушны к чужому горю и чужим слезам. А если это так, то со временем, будем надеяться, статус "Земский доктор" в биографии любого врача станет неформальным знаком качества.

Справка "РГ"

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" работают в рамках нацпроекта "Здравоохранение". И помогают ликвидировать дефицит кадров в медицине. К 2024 году штат врачей и среднего медперсонала в поликлиниках составит не менее 95 процентов от потребности.

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