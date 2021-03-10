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10.03.2021 16:53
Рубрика: В мире

Обошлись без вил

В Удмуртии белорусы и россияне выясняли, кто лучший союзный тракторист
Текст: Яна Шамаева (shamaevajana@gmail.com)
Союз. Беларусь-Россия - № 9(973)
Трактористы из России и Беларуси выясняли, кто из них лучший механизатор и самый меткий стрелок. Шестого марта в селе Галево Воткинского района Удмуртии состоялся традиционный тракторный биатлон, участие в котором приняли 49 мужчин и четыре женщины.
За победу в "Тракторном биатлоне" в этом году боролись 49 мужчин и четыре женщины. Фото: минсельхоз Республики Удмуртия За победу в "Тракторном биатлоне" в этом году боролись 49 мужчин и четыре женщины. Фото: минсельхоз Республики Удмуртия
За победу в "Тракторном биатлоне" в этом году боролись 49 мужчин и четыре женщины. Фото: минсельхоз Республики Удмуртия

Соревнования, проходившие в канун 8 Марта, начались необычно. Житель деревни Большие Кивары Павел Кузнецов, ставший в 2018 году идейным вдохновителем тракторного биатлона, на глазах участников и зрителей сделал предложение своей девушке Ирине Барановой. Получив согласие невесты, провез ее по трассе на красиво оформленном тракторе.

Фото: YouTube.com
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- В нашем агропромышленном комплексе трудится более трех тысяч механизаторов, а тех, кому до 30 лет, всего 366, - сказала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. - Важно сделать так, чтобы тракторист стал "гордой" профессией.

За победу в "Тракторном биатлоне-2021" боролись белорусские мастера, а также их российские коллеги из Ростовской и Свердловской областей, Пермского края, из Башкирии, Татарстана и Удмуртии. Оценивались скорость и меткость стрельбы, мастерство вождения трактора. К радости местных болельщиков все призовые кубки остались в Удмуртии. Победителей от имени генерального директора Минского тракторного завода поздравил руководитель торгово-производственной компании "МТЗ-Татарстан", почетный консул Республики Беларусь в Татарстане Константин Анисимов.

- В МТЗ используется только российский металл, более 160 предприятий России работают на конвейер Минского тракторного завода, это наш совместный продукт, это наш трактор, - сказал Константин Анисимов.

Он предложил в будущем году усложнить программу "Тракторного биатлона", добавив в нее демонстрацию навыков работы с навесными сельхозорудиями, например, погрузчиками и вилами.

К слову

За рулем трактора оказался и российский певец родом из Камеруна Пьер Нарцисс. Он решил купить себе трактор, поэтому вместе с участниками соревнований потренировался в вождении по полям Удмуртии на белорусском МТЗ-82.

В регионах В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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