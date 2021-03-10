В Удмуртии белорусы и россияне выясняли, кто лучший союзный тракторист

Соревнования, проходившие в канун 8 Марта, начались необычно. Житель деревни Большие Кивары Павел Кузнецов, ставший в 2018 году идейным вдохновителем тракторного биатлона, на глазах участников и зрителей сделал предложение своей девушке Ирине Барановой. Получив согласие невесты, провез ее по трассе на красиво оформленном тракторе.
- В нашем агропромышленном комплексе трудится более трех тысяч механизаторов, а тех, кому до 30 лет, всего 366, - сказала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. - Важно сделать так, чтобы тракторист стал "гордой" профессией.
За победу в "Тракторном биатлоне-2021" боролись белорусские мастера, а также их российские коллеги из Ростовской и Свердловской областей, Пермского края, из Башкирии, Татарстана и Удмуртии. Оценивались скорость и меткость стрельбы, мастерство вождения трактора. К радости местных болельщиков все призовые кубки остались в Удмуртии. Победителей от имени генерального директора Минского тракторного завода поздравил руководитель торгово-производственной компании "МТЗ-Татарстан", почетный консул Республики Беларусь в Татарстане Константин Анисимов.
- В МТЗ используется только российский металл, более 160 предприятий России работают на конвейер Минского тракторного завода, это наш совместный продукт, это наш трактор, - сказал Константин Анисимов.
Он предложил в будущем году усложнить программу "Тракторного биатлона", добавив в нее демонстрацию навыков работы с навесными сельхозорудиями, например, погрузчиками и вилами.
К слову
За рулем трактора оказался и российский певец родом из Камеруна Пьер Нарцисс. Он решил купить себе трактор, поэтому вместе с участниками соревнований потренировался в вождении по полям Удмуртии на белорусском МТЗ-82.