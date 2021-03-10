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10.03.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

В Уфе пятерых сотрудников ГИБДД задержали по подозрению во взятках

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе возбудили пять уголовных дел в отношении заместителя начальника и четырех госинспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. Их подозревают в получении взятки.

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Следствие считает, что с 2017 по 2020 годы подозреваемые получали через посредников взятки за содействие в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 14 тысяч до 40 тысяч рублей в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Подозреваемые задержаны, сейчас решается вопрос о избрании им меры пресечения.

Также уголовные дела возбуждены в отношении одного посредника и одного взяткодателя.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД было возбуждено по материалам сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД.

- Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в МВД по Башкирии.

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