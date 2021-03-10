Видео: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили теракт в школе в Пензенской области.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России. На кадрах допроса молодой человек признается, что планировал совершить убийство в апреле 2021 года своих одноклассников, а также тех, кто "мешает ему жить".

Во время обыска у него дома были изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также компьютер и телефон, в которых были инструкции по изготовлению СВУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.