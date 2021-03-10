Видео: В Перми из-под земли забил фонтан кипятка

Днем 10 марта в Перми из-за ряда аварий отключили электричество и горячую воду в Индустриальном районе.

Около 14 часов по местному времени жители Балатово остались без света и воды. А на улице Декабристов из-под земли ударил фонтан кипятка.

Сейчас специалисты разбираются с происшествием. В "Россети Урал-Пермэнерго" сообщили, что на несколько минут отключалась подача электричества, но вскоре снабжение электроэнергией было восстановлено. Почему произошла авария, пока неизвестно. В Пермской сетевой компании, ответственной за подачу горячей воды, разбираются, отчего прорвало трубопровод, но там сообщили, что авария будет ликвидирована в течение дня.

Также в центре Перми прорвало водопровод, и потоки воды хлынули по Комсомольскому проспекту. Причины всех аварий выясняются.