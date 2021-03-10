Более семи тысяч обращений рассмотрели за минувший год руководители и специалисты Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения. О защите их прав в условиях режима повышенной готовности - беседа с председателем организации Оксаной Брагиной.

Оксана Михайловна, особый режим, введенный весной 2020-го, внес коррективы в деятельность медицинских учреждений. А как изменилась работа вашей организации?

Оксана Брагина: Первое - мы не перешли на дистанционный режим, в то время как многие наши медработники трудились на передовой. Для нас самым основным оставался контроль соблюдения безопасных условий их труда, трудовых прав и интересов, как и определение границ правомерного поведения работодателей. То, какие решения они могут принимать самостоятельно, а по каким необходимо договариваться и запрашивать мотивированное мнение профсоюза.

Итак, условия труда работников медицинских организаций в одночасье изменились, что грозило массовыми нарушениями законодательства. Тогда при областной организации был создан штаб и открылась круглосуточная "горячая линия", которая действовала вплоть до снятия большинства ограничений в этом году. На все обращения нужно было реагировать оперативно. Большая их часть касалась выплат стимулирующего характера за труд в особых условиях. Был изменен режим работы медицинских учреждений. Новый режим предусматривал 14-дневное непрерывное нахождение персонала в "красной зоне". И многие медработники, особенно когда их не хватало, отстояв вахту, через несколько дней возвращались туда же. Так, например, председатель профкома Кузбасской больницы имени С. Беляева Лариса Меховская отработала в перепрофилированном госпитале шесть раз.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что их труд будет оценен справедливо, с представителями областного минздрава мы выезжали в трудовые коллективы, давали разъяснения по поводу стимулирующих выплат и других вопросов. Чтобы не допустить паники, чтобы коллеги могли спокойно исполнять профессиональный долг. Потому что отсутствие информации и неопределенность порождают страхи. И эти встречи дали положительный эффект.

Вслед за ЦК Профсоюза мы направляли письма по поводу стимулирующих выплат президенту РФ, председателю правительства и в федеральное министерство здравоохранения. Наши замечания и предложения были учтены, и в постановления о выплатах внесли коррективы. Но прежде при непосредственном участии профсоюза были введены дополнительные меры поддержки на областном уровне. Это беспрецедентный шаг со стороны правительства Кузбасса.

Не осталась без внимания и гарантированная часть оплаты труда медработников в условиях непрерывной 14-дневки, включая работу в выходные и сверхурочно. После проверки обращений, поступивших на "горячую линию", одному из главврачей пришлось доплатить коллективу восемь миллионов рублей. К слову, за год экономический эффект от всех форм нашей правозащитной работы превысил 85 миллионов рублей.

Оксана Брагина: Основная функция профсоюза - не просто представлять интересы работников, но и контролировать выполнение принятых решений. Фото: Кемеровская областная организация профсоюза работников здравоохранения

Как профсоюз участвовал в решении вопросов охраны труда и соблюдения режима труда и отдыха в особых условиях?

Оксана Брагина: Многие рабочие места в этот период создавались временно, и спецоценка условий труда (СОУТ) в их отношении не проводилась: из-за опасности инфицирования специалистов и экономической нецелесообразности. Но как же быть с заработной платой и начислением пенсии? Опираясь на закон о СОУТ, мы разработали рекомендации, после чего вышеупомянутые рабочие места были "заочно" отнесены к классу вредности 3.3. У работников появилось право на 36-часовую рабочую неделю, повышенную оплату труда и пенсионные льготы.

Следующий важный момент - формирование штатных расписаний во вновь созданных отделениях. Наша настойчивость и жесткий контроль не дали включить в эти расписания должности уборщиц, кастелянш, буфетчиц и другого вспомогательного персонала. Дело в том, что он не может претендовать на стимулирующие выплаты в условиях особого режима, да и семьям этих людей при возникновении страховых случаев ничего не выплачивают. Областной минздрав откликнулся, четко определив, что в "красной зоне" могут работать только медики. И выделил средства на ускоренное обучение недостающих специалистов в медколледже.

Еще один больной вопрос - предоставление очередных отпусков. Некоторые работодатели в условиях дефицита кадров ошибочно полагали, что отпуска можно переносить и отменять, не спрашивая согласия подчиненных. И мы приложили максимум усилий, чтобы эта ситуация изменилась.

В стране утвержден порядок расследования страховых случаев инфицирования работников учреждений здравоохранения в 2021 году. В состав комиссий должны войти представители отраслевого профсоюза. Вы готовитесь к этой работе?

Оксана Брагина: Мы в ней участвуем. Еще в 2020-м, опираясь на Трудовой кодекс, рекомендовали включать в состав таких комиссий представителей первичных профсоюзных организаций, что в Кузбассе и было сделано. А расследовать несчастные случаи следует в отношении всех без исключения работников учреждений здравоохранения, даже если эти случаи не связаны с выполнением профессиональных обязанностей. Мы предложили расширить круг получателей выплат, включив в него вспомогательный персонал. Например, добавить уборщиков служебных помещений и работников кадровых служб, заразившихся от врачей.

Также мы предлагали включить в состав комиссии представителя профсоюза, увеличить сроки расследования каждого несчастного случая. И нас вновь услышали. Помимо всего прочего, будет создана апелляционная комиссия, в состав которой, кроме сотрудников минздрава, входят представители профсоюза и Фонда социального страхования. Хочу сказать, что, активно участвуя в работе комиссии, мы в течение 2020 года добились того, что дополнительно более двадцати случаев признали страховыми. Президиум обкома профсоюза принял решение о поддержке переболевших членов профсоюза, случаи которых страховыми признаны не были, и почти двести человек получили в общей сложности 2,87 миллиона рублей единовременных выплат.

На санаторно-курортное лечение работников учреждений здравоохранения направили более четырех миллионов. И свыше 1,5 миллиона рублей плюс еще миллион привлеченной спонсорской помощи потратили на организацию питания, улучшение бытовых условий в "красных зонах".

А как защищали права работников, которые в период особого режима ушли в простой, поскольку медицинские учреждения закрывались и плановую медпомощь не оказывали?

Оксана Брагина: Кузбасс - один из субъектов РФ, где эти медработники получали две трети средней зарплаты (не оклада!). И когда дома ребенка, отделения сестринского ухода, хосписы и детские санатории перешли на закрытый режим работы, чтобы минимизировать распространение инфекции, их персонал также перешел в закрытый режим. На уровне субъекта РФ было принято решение о дополнительных мерах поддержки этих работников. Именно мы инициировали дополнительные выплаты для них.

А вообще основная функция профсоюза - не просто представлять интересы, но контролировать выполнение решений. А постановления нередко трактовали по-разному. Так, у нас с социальными партнерами возникли разногласия насчет стимулирующих выплат для фельдшеров по приему и передаче вызовов станции скорой помощи, врачей-рентгенологов и работников клинико-диагностических лабораторий. Только обратившись в Генеральную прокуратуру, мы смогли доказать, что наша позиция правильная и эти работники имеют право на выплаты.

Но очень ценно то, что наши социальные партнеры всегда открыты к диалогу. Общими усилиями нам удалось справиться с эпидситуацией. В Кузбассе не переоборудовали под спецгоспитали спортивные и торговые центры, а обошлись имеющимся коечным фондом.

Количество заболевших сокращается, закрываются дополнительные инфекционные отделения. Изменился порядок получения стимулирующих выплат: теперь они зависят от продолжительности рабочей смены и количества контактов с инфицированными. Вопросов, связанных со всеми этими изменениями, в трудовых коллективах тоже было много. И, прежде чем выезжать на места, мы проводили совещания с представителями минздрава, кадровыми и юридическими службами, чтобы утрясти все спорные моменты. И сейчас если вопросы и возникают, то решаются в рабочем порядке.

Ключевой вопрос

Каковы планы вашей организации на ближайший год?

Оксана Брагина: В приоритете - здоровье медицинских работников. Только здоровые врачи и медсестры могут качественно оказывать помощь людям. И на ближайшей учебе председателей первичек затронем тему охраны труда, его организации, продолжительности и оплаты.

Сегодня мы - одна из самых многочисленных организаций в составе Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, в наших рядах почти 30 тысяч работников здравоохранения, свыше девяти тысяч из них - молодые люди в возрасте до 35 лет. Более 2,5 тысячи студентов - будущих фельдшеров, медсестер и врачей - в трудное время не струсили, а отправились в "красную зону". Моя дочь-третьекурсница тоже отработала там три месяца. Последние студенты вернулись к нормальному режиму учебы совсем недавно. Эти ребята через несколько лет придут в практическое здравоохранение. Самые активные, как и их старшие коллеги, на предстоящем пленуме будут награждены памятными медалями ЦК Профсоюза.

В 2020 году наши ряды существенно пополнились. Экстремальная ситуация показала, что профсоюз - это не только подарки к празднику, а нечто большее. Мы защищаем, мы заботимся, мы побеждаем.

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