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10.03.2021 06:19
Рубрика: Спорт

Порадовались за Яну

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 50(8401)
Начало весны стало успешным для представителей зимних видов спорта из Алтайского края. На различных стартах международного и российского уровней отличились лыжники, биатлонисты, сноубордисты. Вишенкой на торте стала серебряная медаль Яны Кирпиченко в лыжной эстафетной гонке на чемпионате мира в Германии.
Яна Кирпиченко (в центре) бежала на первом этапе эстафеты и со своей задачей успешно справилась. Фото: Федерико Модика/ РИА Новости Яна Кирпиченко (в центре) бежала на первом этапе эстафеты и со своей задачей успешно справилась. Фото: Федерико Модика/ РИА Новости
Яна Кирпиченко (в центре) бежала на первом этапе эстафеты и со своей задачей успешно справилась. Фото: Федерико Модика/ РИА Новости

После окончания прошлого сезона Яна по решению президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе была выведена из состава сборной. И дело не в каких-то провинностях - Кирпиченко дисциплинированная и ответственная спортсменка. Просто Елена Валерьевна решила психологически встряхнуть ее, справедливо полагая, что та способна на большее. Жесткий эксперимент удался. Яну поддержали в Центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, с весны она много работала вместе со своим тренером Артёмием Гельмановым.

- Мы начали закладывать фундамент с мая, много потрудились в Алтайском районе. Наша группа там даже в походы ходила, на велосипедах ездили, в палатках ночевали, - вспоминает Артёмий Владимирович.

Когда начался нынешний сезон, Кирпиченко делом доказала, что достойна быть в сборной России. По мнению Гельманова, на пользу Яне пошел переход из группы Маркуса Крамера в группу Юрия Бородавко.

- Маркус хороший тренер, грамотный. Но у него менталитет европейский, а Яне с ее мягким характером нужен более требовательный наставник - как Юрий Викторович. Мы поговорили с Вяльбе и Бородавко, и последний с удовольствием взялся работать с Яной.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Кирпиченко хорошо выступила в скиатлоне, заняв десятое место (второй результат среди россиянок). После этого ее место в эстафетной четверке не подлежало сомнению. Кирпиченко бежала на первом этапе и сделала очень важное дело - передала эстафету своей подруге Юлии Ступак в лидирующей тройке, сделавшей небольшой отрыв от остальных соперниц.

- После серебряной эстафеты я созвонился с Яной, поздравил, попросил убрать телефон подальше и готовиться к 30-километровой гонке. Верю, что ей по силам успешно выступить. Она сейчас в хорошей форме, лишь бы здоровье не подвело, - отметил Артёмий Владимирович.

Между тем

В последние дни радовала своих земляков не только Кирпиченко. На юниорском первенстве мира по биатлону за сборную России выступали сразу четверо представителей Алтайского края и Республики Алтай: Анастасия Гришина (Алтайский район), Олег Домичек (Бийский район), Даниил Серохвостов (Заринский район) и Денис Иродов (Горно-Алтайск). Первые трое до медалей не добрались (Серохвостов, например, бежал очень быстро, но подвела стрельба), зато Иродов завоевал сразу три золота: Денис выиграл гонку преследования, а также стал лучшим в индивидуальной гонке и спринте.

А Таисья Форьяш стала трехкратной чемпионкой России по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанница СШОР "Горные лыжи" сделала отличный подарок не только себе, но и своему тренеру Вячеславу Кизилову, справившего во время чемпионата свой день рождения.

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