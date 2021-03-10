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10.03.2021 06:39
Рубрика: Общество

Отдых с компенсацией

Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 50(8401)
В Алтайском крае начался прием заявок на льготные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Любая семья может получить компенсации из бюджета - 25 и более процентов от стоимости путевки.

Регионы начали открывать детские оздоровительные лагеря

- Кампания стартовала с начала марта, и в первые дни уже поступило более 1,5 тысячи заявок, - отметили в министерстве образования и науки Алтайского края. - В этом году на софинансирование стоимости путевок только из краевого бюджета будет направлено свыше 164 миллионов рублей. На компенсацию стоимости летнего отдыха детей средства направляют также муниципальные бюджеты и предприятия.

Всего в этом году в крае планируют принять детей во время летних каникул более восьми сотен организаций. В них смогут отдохнуть около 76 тысяч ребят. Средняя стоимость путевки на 14 дней - 18,5 тысячи рублей, на 21 день - 27,5 тысячи. Из этой стоимости бюджет компенсирует фиксированную сумму - 6,3 тысячи рублей и только на одну путевку. Сотрудники краевых госучреждений могут получить дополнительно еще 4350 рублей. Для многодетных семей предусмотрена более масштабная поддержка. За путевки на первых двух детей им вернут по 6,3 тысячи за каждую. А если семья отправляет на отдых сразу трех и более детей, то, начиная с третьей путевки, за каждую им выплатят еще по 18,5 тысячи рублей.

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