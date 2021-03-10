На Алтае силовики задержали министра здравоохранения

В Республике Алтай задержали главу регионального министерства здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника.

Эту информацию "РГ" подтвердили в одном из правоохранительных ведомств. Официальные комментарии следственные органы пока не дают.

- Мы не подтверждаем, но и не опровергаем его задержание, никак не комментируем, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Олеся Тодокова.

Из неофициальных источников стало известно, что республиканского министра здравоохранения подозревают в коррупции и взяточничестве при организации медзакупок.