На главу алтайского минздрава возбудили три дела за взятки

Следственные органы Республики Алтай возбудили сразу несколько уголовных дел на главу регионального министерства здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере - в общей сложности почти пять миллионов рублей.

- Три уголовных дела было возбуждено в отношении Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова - по каждому факту получения взяток, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ пл Республике Алтай Олеся Тодокова. - Одно дело - это получение взятки в крупном размере и еще два по двум другим случаям получения взяток уже в особо крупном размере. Кроме того, еще три уголовных дела были возбуждены в отношении взяткодателей - руководителей трех коммерческих компаний, которые и давали министру здравоохранения и его помощнику взятки за заключение госконтрактов и покровительство.

Следственные органы предварительно установили, что с марта 2020 года по февраль 2021 года Сергей Коваленко и Рустам Туюнчеков не раз получали деньги от руководителей коммерческих организаций за то, что лоббировали заключение именно с этими компаниями госконтрактов на поставку медоборудования, а также других медицинских товаров для системы здравоохранения региона. В общей сложности, по оценке следствия, региональные чиновники получили около 4,6 миллиона рублей.

Выявили коррупционные схемы закупки медоборудования и задержали участников этих сделок сотрудники республиканского управления ФСБ. Сейчас следователи проводят обыски в министерстве, офисах, домах и квартирах всех подозреваемых, а также решают вопрос об избрании меры пресечения для Коваленко и Туюнчекова.

Если суд признает главу республиканского минздрава виновным в этих преступлениях, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.