Новосибирский губернатор оценил перспективы роста фармпроизводства

Новосибирский губернатор Андрей Травников провел на площадке фармкомпании Renewal (АО "ПФК Обновление") выездное совещание о развитии предприятия. В планах на 2021 год - строительство новых мощностей, рост объемов производства и зарплаты сотрудников.

- Это хороший пример совместной деятельности правительства региона и руководства - собственника предприятия по развитию очень важной для нашей области отрасли - фармацевтики. Особо отмечу - и на этот момент мы всегда обращаем внимание при рассмотрении инвестиционных проектов - внутрирегиональную кооперацию. Многие материалы компания приобретает в Новосибирской области, даже многие единицы оборудования не просто разработаны, но и изготовлены здесь, в нашем регионе, - подчеркнул в ходе совещания Андрей Травников.

Губернатор также напомнил, что компания в прошлом году выполнила важную государственную задачу по выпуску препаратов, которые оказались в остром дефиците из-за коронавирусной инфекции.

- Именно благодаря наличию в Новосибирской области такого производства мы смогли достаточно быстро покрыть потребности в этих лекарственных средствах как в наших медучреждениях, так и в аптечных сетях, -отметил глав региона.

По словам гендиректора Renewal Владлена Калустова, в прошлом году компания запустила в Сузуне полномасштабное производство лекарственных настоек, а в дальнейшем там будут выпускать и мази. На площадке в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств мощностью более 20 миллионов упаковок в год. К лету там же запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 миллионов упаковок, к концу года - расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест.

Предполагается, что в 2021 году Renewal увеличит производственные мощности на четверть - до 250 миллионов упаковок в год. Компания планирует через три года занять 15 процентов рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия.

В результате расширения производственных мощностей на предприятии планируется увеличить количество рабочих мест на 241. Сегодня в компании - и в Новосибирске, и в Сузуне - уже работает около двух тысяч человек.

"ПФК Обновление" входит в число предприятий, которым правительство Новосибирской области оказывает господдержку из регионального бюджета на реализацию инвестпроектов.