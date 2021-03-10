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10.03.2021 14:44
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор оценил перспективы роста фармпроизводства

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский губернатор Андрей Травников провел на площадке фармкомпании Renewal (АО "ПФК Обновление") выездное совещание о развитии предприятия. В планах на 2021 год - строительство новых мощностей, рост объемов производства и зарплаты сотрудников.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 - Это хороший пример совместной деятельности правительства региона и руководства - собственника предприятия по развитию очень важной для нашей области отрасли - фармацевтики. Особо отмечу - и на этот момент мы всегда обращаем внимание при рассмотрении инвестиционных проектов - внутрирегиональную кооперацию. Многие материалы компания приобретает в Новосибирской области, даже многие единицы оборудования не просто разработаны, но и изготовлены здесь, в нашем регионе, - подчеркнул в ходе совещания Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Губернатор также напомнил, что компания в прошлом году выполнила важную государственную задачу по выпуску препаратов, которые оказались в остром дефиците из-за коронавирусной инфекции.

 - Именно благодаря наличию в Новосибирской области такого производства мы смогли достаточно быстро покрыть потребности в этих лекарственных средствах как в наших медучреждениях, так и в аптечных сетях, -отметил глав региона.

 По словам гендиректора Renewal Владлена Калустова, в прошлом году компания запустила в Сузуне полномасштабное производство лекарственных настоек, а в дальнейшем там будут выпускать и мази. На площадке в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств мощностью более 20 миллионов упаковок в год. К лету там же запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 миллионов упаковок, к концу года - расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест.

 Предполагается, что в 2021 году Renewal увеличит производственные мощности на четверть - до 250 миллионов упаковок в год. Компания планирует через три года занять 15 процентов рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия.

 В результате расширения производственных мощностей на предприятии планируется увеличить количество рабочих мест на 241. Сегодня в компании - и в Новосибирске, и в Сузуне - уже работает около двух тысяч человек.

 "ПФК Обновление" входит в число предприятий, которым правительство Новосибирской области оказывает господдержку из регионального бюджета на реализацию инвестпроектов.

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