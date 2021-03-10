Омичей, игнорирующих ношение защитных масок в общественных местах, наказали рублем.

С начала действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, жителям региона выписали штрафов более чем на 14 миллионов рублей, еще почти 8 миллионов заплатили предприниматели и организации.

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до 1 апреля 2021 года, поэтому рейды санитарных служб продолжаются. На минувшей неделе проверки прошли в общественном транспорте. Оказалось, что омичи продолжают нарушать масочный режим, причем не только пассажиры, но и водители.

- С начала введения ограничительных мероприятий составлено 628 протоколов, из них на водителей - 286, на перевозчиков - 34, на пассажиров - 308, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Помимо транспорта надзорные органы проводили проверки в супермаркетах и кафе, на вокзалах. И оштрафовали почти шесть тысяч омичей. Кроме того, суды вынесли административные штрафы в отношении 260 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В общей сложности в бюджет Омской области поступило почти 22 миллиона рублей.