Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня дом освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию по просьбе Лыковой тоже организовал сибирский промышленник.

Дом для отшельницы начали строить в декабре 2020 года по ее просьбе. Из-за труднодоступности участка работы проходили в несколько этапов.

Чтобы построить быстрее, деревянное здание собрали в Абакане, а затем, предварительно пронумеровав бревна, разобрали для доставки. Самым сложным этапом оказалась доставка в тайгу. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи. После это их везли уже на аэролодках. Всего потребовалось 18 таких рейсов.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых 76-летняя представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции с 1937 года. Жителей тайги обнаружили в 1978 году геологи в Западных Саянах.