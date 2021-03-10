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10.03.2021 11:04
Рубрика: Власть

Первый новосибирский долгострой ввели в эксплуатацию в этом году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в этом году введен в эксплуатацию первый проблемный объект. Это многоэтажный жилой дом, расположенный на улице Хилокской.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Строительство 12-этажного жилого дома на улице Хилокская, 1б на 160 квартир, общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров, началось в 2014 году. Первоначально предполагалось, что ООО "Строительный Комплекс "СтройМастер" сдаст его в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года, но застройщик не выполнил свои обязательства.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Четыре раза эти сроки переносились. Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию, при министерстве неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием застройщика, прокуратуры Новосибирской области, специалистов мэрии Новосибирска, представителей ресурсоснабжающих организаций и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, - отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

По данным областного правительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 10 марта 2021 года. В результате долгожданные квартиры получат 157 дольщиков.

Заместитель министра строительства региона напомнил, что в Новосибирской области сегодня действует широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов - масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью московского ППК "Фонд".

20 марта 2020 года правительство Новосибирской области и ППК "Фонд" подписали соглашение по завершению строительства проблемных объектов. В список домов, которые утвердил для завершения строительства Наблюдательный совет ППК "Фонд", вошли семь долгостроев: дома 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик - ООО "Неоград"), дом в городе Обь ("ОбьСтрой"), дома по улице Вилюйская №5 и №6 (ПТК-30) и дом в рабочем поселке Краснообск, 12 (ООО "Дирекция заказчика"). Реализация всех мероприятий позволит восстановить права почти 1 500 граждан.

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