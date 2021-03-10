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10.03.2021 06:25
Рубрика: Власть

Льготниками станут почти все?

Почему на Алтае резко выросли коммунальные тарифы
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 50(8401)
По календарю зима закончилась, но до окончания отопительного сезона еще далеко. У многих жителей Алтайского края глаза на лоб лезут при виде ежемесячных квитанций за тепловую энергию. При этом доходы жителей региона расти и не думают.
Когда старая котельная не может обогреть жилье в морозы, жителям приходится платить еще и за рост потребления электроэнергии. Фото: Татьяна Кравченко Когда старая котельная не может обогреть жилье в морозы, жителям приходится платить еще и за рост потребления электроэнергии. Фото: Татьяна Кравченко
Когда старая котельная не может обогреть жилье в морозы, жителям приходится платить еще и за рост потребления электроэнергии. Фото: Татьяна Кравченко

Ситуацию с ростом коммунальных тарифов обсуждали в ходе круглого стола, инициированного алтайским отделением Общероссийского народного фронта. Были озвучены конкретные предложения, но проблема в том, как их реализовывать - некоторые в компетенции федерального центра.

Кто виноват?

Первыми о том, что стало нечем платить за коммуналку, еще в начале года пожаловались жители города Горняк и райцентра Ребриха. Что объединяет эти два совершенно разных муниципалитета? То, что котельные и теплосети в них переданы частным компаниям в концессию. По словам замначальника краевого управления по тарифам Евгения Шестакова, именно концессионеры устанавливают наиболее высокие тарифы. И в этом нет ничего удивительного - частник пытается быстрее "отбить" вложенные средства. По данным управления, в регионе заключено уже 45 концессионных соглашений (22 - в сфере теплоснабжения, 23 - в водоснабжении и водоотведении). Краевые чиновники уверены, что концессионер, как выразился замминистра строительства и ЖКХ Вадим Горбунов, "гораздо лучше реагирует на неэффективность оборудования, которое ему передано". Но есть и еще одна причина, по которой частник поднимает плату - в отличии от муниципальных предприятий ему необходимо платить налог на добавленную стоимость (НДС). По подсчетам Евгения Шестакова, это увеличивает размер тарифа как минимум на 10 процентов.

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- Только из-за того, что предприятие, работающее по концессионному соглашению, обязано платить НДС, тариф может вырасти до 20 процентов, - подчеркнул эксперт ОНФ Сергей Родт, ранее возглавлявший краевое управление по тарифам.

Казалось бы, выход простой: чтобы снизить тарифы, надо освободить концессионеров от НДС. Но отменить налог на добавленную стоимость можно лишь на федеральном уровне.

- Законопроект об отмене НДС для концессионеров лежит без движения в Госдуме около двух лет по непонятным причинам, - отметил Вадим Горбунов.

Дело не только в НДС

Но было бы неправильно винить во всем только концессионеров и ситуацию с НДС. Тарифы увеличивают все, кто сумел обосновать их рост хоть какими-то причинами. Вот, например, в Яровом, где жители мерзнут каждую зиму из-за катастрофического состояния местной ТЭЦ, плата за воду со второй половины 2021 года подорожает на 58 процентов, а за тепло - на 33.

При этом, уверяют краевые чиновники, все тарифы на Алтае устанавливаются в рамках законодательства. И модернизация теплосетей и котельных ведется не только за счет кошельков граждан - краевой бюджет выделяет средства на обновление теплосетей. Это помогает эффективной работе коммунального хозяйства и снижает нагрузку на население по инвестиционной составляющей. Но жителям края от этого не особо легче.

На круглом столе прозвучал пример, который привела жительница села Ребриха. Женщина получает пенсию 11 120 рублей. Счет за коммунальные услуги составил 8 834 рубля. Даже с учетом компенсации, которую предоставила районная администрация (2 486 рублей), на руках остается 4,7 тысячи рублей. Как оплатить коммуналку до 10 числа, не попав в должники, и как прожить на оставшиеся деньги? Представьте себе, в Ребрихе еще не самые высокие тарифы - в трех сельсоветах Благовещенского района гигакалория тепловой энергии стоит 4 486 рублей!

Тепло не по карману

В крае работают различные формы поддержки населения, которые получают десятки тысяч семей. Из бюджета можно получить субсидии для малообеспеченных, у кого плата за коммуналку превышает 22 процента семейного дохода. Федеральные и краевые льготники могут получить компенсацию 50 процентов затрат на коммуналку и оплату жилищных услуг. Помимо этого из районных и городских бюджетов выделяются компенсации там, где рост платы за коммунальные услуги выходит за предел, утвержденный указом губернатора (в 2021 году - это 6,9 процента). Но могут ли рассчитывать на эти выплаты должники?

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- Наличие задолженности не является препятствием для получения мер социальной поддержки. Граждане могут заключить соглашение с ресурсоснабжающей организацией, выполнять условия по погашению долга и поддержка будет назначена, - заверила начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности региональной минсоцзащиты Оксана Кудинова.

В краевом бюджете в текущем году на коммунальные субсидии заложено 1,9 миллиарда рублей, на компенсации 50 процентов затрат - 1,19 миллиарда рублей для федеральных льготников и 1,87 миллиарда - для краевых. Тут, конечно, возникают вопросы. Почему в крае все так сложно организовано? Зачем жителям - в условиях пандемии! - бегать за справками, если все это можно сделать в цифровом формате? И зачем сначала требовать неподъемной для многих жителей оплаты в 8-9 тысяч рублей, а потом решать вопрос с помощью компенсаций? И почему краевые чиновники не перенимают опыт ряда регионов, где приняты соответствующие законы и разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом, не превышающим индекс платы граждан, оплачивается ресурсоснабжающим организациям напрямую из бюджета?

Впрочем, очевидно, что одними механизмами компенсации проблему роста тарифов не решить. В конечном счете, половину жителей края можно подсадить на субсидии и компенсации. Поэтому эксперты предлагают целый набор мер. Во-первых, реанимация в Госдуме закона об отмене НДС для концессионеров. Во-вторых, средства из бюджетов на модернизацию предоставлять только тем коммунальным предприятиям, где снизят тариф на 20 и более процентов. В-третьих, обратиться от имени краевой власти к федеральному правительству с предложением снижения цен на природный газ в два раза для предприятий ЖКХ сроком на 5 лет. В-четвертых, изменить сам механизм социальной поддержки: платить компенсации не нуждающимся гражданам, а переводить их сразу коммунальным предприятиям либо выплачивать компенсации авансом - иными словами, поставить, наконец, лошадь впереди телеги. Пятая мера, наверное, самая действенная - повышать уровень доходов населения одного из самых бедных регионов Сибири.

Дословно

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

- Нашему региону давно пора было выйти на формат экономически обоснованных тарифов. В сфере ЖКХ до сих пор актуальна тема "подснежников", когда ресурсоснабжающие организации работают всего один отопительный сезон, после чего выходят на процедуру банкротства. Ведь длительное время в крае поддерживался уровень ничем экономически не обоснованных тарифов, продиктованных социально-политическими моментами. В итоге мы получили серьезный износ коммунальной сферы. Сейчас концессионеры добиваются экономически обоснованных тарифов. Но такой рост коммунальных платежей вызывает немало обращений граждан в различные инстанции. Это особенно заметно, если сравнить количество обращений в Алтайском крае и соседних регионах.

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