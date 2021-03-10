В Новосибирске в историческом парке "Россия - Моя история" открылась выставка, приуроченная к полувековому юбилею Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ имени генерала армии И. К. Яковлева.

В экспозициях представлены образцы современного оружия подразделений спецназа, музейные экспонаты, литература о войсках правопорядка.

А в кинозале исторического парка в день юбилея прошла церемония гашения почтовой карточки с литерой "В". На ней изображено здание вуза, а также курсант роты почетного караула на фоне бюста основателя военного института - генерала армии Ивана Яковлева. Художник-дизайнер карточки - ветеран военной службы и сил специального назначения, полковник в отставке Павел Пилипенко. Для церемонии гашения был выпущен особый штемпель. Почтовые карточки со спецгашением имеют особую ценность и пополняют коллекции филателистов.

В Новосибирском военном институте готовят офицеров для Росгвардии и других силовых структур по специальностям "Правовое обеспечение национальной безопасности" и "Перевод и переводоведение". За 50-летнюю историю институт был несколько раз реорганизован. Среди его выпускников пять Героев России и шестьдесят три генерала.