В Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ) открылся обновленный Немецкий читальный зал.

Его посетили министр культуры региона Наталья Ярославцева и генеральный консул ФРГ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернд Финке.

- Пространство зала не просто преобразилось, оно стало максимально комфортным для посетителей. Здесь можно читать книги, смотреть фильмы, общаться на немецком языке, проводить разнообразные встречи, - отметила Наталья Ярославцева.

Директор НГОНБ Светлана Тарасова сообщила, что Немецкий читальный зал был открыт в Новосибирске в апреле 1993 года по инициативе Гете-Института (Германия). А в конце 2019-го Новосибирск выбрали для реализации пилотного проекта по модернизации немецких читальных залов в России.