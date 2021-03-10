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Рубрика: Культура

Читаем на языке Гете

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 50(8401)
В Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ) открылся обновленный Немецкий читальный зал.
В читальном зале большой выбор литературы на немецком языке. Фото: Татьяна Кравченко В читальном зале большой выбор литературы на немецком языке. Фото: Татьяна Кравченко
В читальном зале большой выбор литературы на немецком языке. Фото: Татьяна Кравченко

Его посетили министр культуры региона Наталья Ярославцева и генеральный консул ФРГ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернд Финке.
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- Пространство зала не просто преобразилось, оно стало максимально комфортным для посетителей. Здесь можно читать книги, смотреть фильмы, общаться на немецком языке, проводить разнообразные встречи, - отметила Наталья Ярославцева.

Директор НГОНБ Светлана Тарасова сообщила, что Немецкий читальный зал был открыт в Новосибирске в апреле 1993 года по инициативе Гете-Института (Германия). А в конце 2019-го Новосибирск выбрали для реализации пилотного проекта по модернизации немецких читальных залов в России.

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