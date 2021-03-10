В Сибири пьяная женщина убила сожителя после празднования 8 марта

Жительница города Куйбышев Новосибирской области убила своего сожителя, не желавшего видеть ее пьяной после застолья в международный женский день. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Анастасия Кулешова, подозреваемая арестована по решению суда.

В тот вечер она распивала спиртные напитки в гостях у соседей, домой вернулась поздно, чем вызвала неудовольствие сожителя. Тот начал высказывать ей претензии и посоветовал на ночь возвращаться туда, где проходило застолье. Это разозлило женщину, она схватила со стола кухонный нож и ударила жертву в область шеи.

Потерпевший скончался на месте. А подозреваемая действительно вернулась к соседям и все рассказала. Знакомые женщины вызвали полицию, и приехавший наряд задержал ее. На допросе подозреваемая полностью признала вину и раскаялась. Следователи же изъяли с места преступления необходимые улики и выступили в суде с ходатайством о заключении ее под стражу.