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10.03.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье завели дело после гибели рабочего в санатории

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Кисловодске Ставропольского края городской следственный отдел следственного управления СК РФ региона возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, которого придавило рухнувшей стеной санатория.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, при реконструкции здания были серьезно нарушены требования безопасности.

- По данным следствия, при реконструкции здания санатория в городе Кисловодске к выполнению строительных работ были допущены рабочие без оформления трудовых отношений и проведения необходимого инструктажа, а также без обеспечения специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Сейчас следствие собирает доказательства по делу, уже назначены несколько судебных экспертиз. Также специалисты осмотрели место происшествия.

Как сообщалось ранее, стена реконструируемого санатория "Кисловодск" на улице Реброва обрушилась 6 марта. Под завалы попал один из рабочих: он скончался на месте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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