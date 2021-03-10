В Махачкале парикмахера задержали по подозрению в педофилии

Новости

Аглая Тарасова заплатит штраф за участие в незаконной акции в Москве 17:09
Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время "с глазу на глаз" 17:09
Новая Hyundai Creta попала на фото в России 17:00
На Кубани арестовали мужчину, который пытался похитить девушку 16:51
В Петербурге приняли новый закон о "балконной амнистии" 16:48
Калининградская таможня не дала вывезти в Европу античные шлемы 16:44
Эксперт рассказала, как метро в Москве влияет на стоимость жилья 16:33
Ученые: Ожирение повышает риски заразиться коронавирусом и умереть 16:27
Корабли НАТО зашли в порт Одессы 16:19
Рязанец, грозивший взорвать дом, будет лечиться у психиатра 16:19
Стало известно, где зимой отдыхали россияне 16:16
Опубликовано фото и видео извержения вулкана Ключевская сопка 16:07
Первый модернизированный Ту-160 передали на предварительные испытания 16:02
Симферополь к апрелю получит воду с Бештерек-Зуйского месторождения 15:53
Над США и Канадой пролетел метеор 15:46
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя 15:40
Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля 15:40
Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V" 15:32
Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом 15:31
Путин проведет совещание по инвестклимату 15:17
В Польше признали неизбежность завершения строительства "Северного потока-2" 15:16
Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 15:07
В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист 15:04
Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе 15:02
В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья" 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

В Махачкале парикмахера задержали по подозрению в педофилии

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Махачкале задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии, сообщили в СК по Дагестану.

В Архангельске две девушки получили срок за убийство несовершеннолетней

Выйти на след злоумышленника помогли мамы несовершеннолетних мальчиков. Они привели детей в парикмахерскую, где работал мужчина, и, пользуясь моментом, решили сходить в магазин. Вернувшись, родители узнали о приставаниях цирюльника к детям, после чего написали заявление в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции МВД республики. По ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

Главное сегодня

Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V"
От ответственности за нарушение антикоррупционных норм смогут освобождать
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя
Песков: Дата Послания президента не определена
Видео: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг