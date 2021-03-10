В Махачкале парикмахера задержали по подозрению в педофилии

В Махачкале задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии, сообщили в СК по Дагестану.

Выйти на след злоумышленника помогли мамы несовершеннолетних мальчиков. Они привели детей в парикмахерскую, где работал мужчина, и, пользуясь моментом, решили сходить в магазин. Вернувшись, родители узнали о приставаниях цирюльника к детям, после чего написали заявление в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции МВД республики. По ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".