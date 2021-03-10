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10.03.2021 11:22
Рубрика: Власть

Квадрат с комфортом?

На Ставрополье выберут территории для реализации пилотной программы реновации
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 50(8401)
Власти Ставропольского края заявили, что в ближайшее время определят сроки и этапы переселения жителей из ветхого малоэтажного жилого фонда и строительства новых домов на освободившейся территории.

Как уже рассказывала наша газета, программа реновации успешно реализуется в Москве, где с 2017 года уже построено свыше ста домов. И вот теперь Ставрополье станет первым на юге страны регионом, который собирается перенять этот опыт.

В Москве строится первый модульный дом, который может быть использован для реновации жилья

По словам министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко, до конца года ведомству предстоит подготовить нормативную базу для реновации (или, как еще принято говорить, механизмы комплексного территориального развития) и выбрать площадки для строительства.

Все планы будут обсуждать с местными жителями. Переселение имеет множество нюансов, так как люди не всегда хотят переезжать из квартиры, в которой жили многие годы. Первыми, скорее всего, станут малоэтажные микрорайоны: очередь высоток подойдет, когда уже будет наработан определенный опыт.

- В большинстве городов и районов края разница между себестоимостью жилья и ценой при продаже не очень велика. Поэтому стоит задача при переселении из ветхого жилья привлекать по возможности не государственные средства, а деньги частных инвесторов, - говорит Савченко.

Однако эксперты не разделяют оптимизма властей. По мнению председателя регионального отделения общественной организации "Союз архитекторов России" Виктора Маркелова, в крупных городах края к комплексному подходу в проектировании и строительству жилья пока еще явно не готовы, а в небольших населенных пунктах реновация за счет частных инвесторов рискует просто провалиться.

- О каком комплексном подходе можно говорить, если даже в столице края продолжают по старинке возводить целые микрорайоны? Взять, к примеру, "Перспективный". Он перенаселен примерно в шесть раз, здесь перебои в работе общественного транспорта, отсутствуют многоуровневые парковки, - отмечает архитектор.

Однако в малых городах, продолжает Маркелов, снос малоэтажных домов и строительство высотных вполне возможны, но вот будет ли это выгодно бизнесу - очень большой вопрос. Да и кто будет покупать там квартиры, не совсем ясно, ведь миграция в небольших населенных пунктах нередко как раз отрицательная.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Почему в домах по реновации цены на жилье выше рыночных

Согласно данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в Ставропольском крае насчитывается 255 аварийных жилых домов, в которых живет примерно 3,5 тысячи человек. 36 процентов этих строений возведены более ста (!) лет назад, 32 - в послевоенное время, с 1946 по 1970 год. Примерно три четверти домов в один-два этажа, а пятая часть - пятиэтажки и выше.

Самая большая площадь жилья, подлежащего расселению, в Георгиевском городском округе Ставрополья. Здесь необходимо переселить больше тысячи человек из 31 многоквартирного жилого дома общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров.

И хотя еще недавно казалось, что проблему эту трудно разрешить, но закон о механизме комплексного развития территорий, который дает регионам много возможностей (в том числе и серьезные вливания из федерального бюджета), позволил сдвинуть дело с мертвой точки.

Дом-призрак

Об одном из домов, которые планируется снести в этом году, мы уже писали ("Ненужные люди" - "РГ-Неделя" от 15.01.2018). Городские власти долго не хотели признавать рушащийся дом по улице Бруснева, 6 в Ставрополе аварийным, но, в конце концов, сделали это. Однако жильцов до сих пор так и не удается переселить: людям обещают около 25 тысяч рублей за квадратный метр, а на рынке недвижимости средняя цена достигла уже 54 тысяч. Может, хотя бы реновация поможет расселить дом-призрак.

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