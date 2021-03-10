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10.03.2021 14:32
Рубрика: Власть

"Домус" изымут у частника

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 50(8401)
Дом бывшего книготорговца Говинга (он же "Домус") в Выборге будет изъят у нынешнего собственника и передан в собственность Ленинградской области. Такое решение вынес Выборгский городской суд.

Это единственный способ спасти объект культурного наследия, который находится в аварийном состоянии. Собственник "Домуса" - частная компания, зарегистрированная в Калининграде, - несколько лет назад согласовала с правительством Ленинградской области проект первоочередных противоаварийных работ, но фактически ничего реализовано не было.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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- Для Ленинградской области это беспрецедентный случай. Дом Говинга - один из наиболее проблемных объектов культурного наследия Выборга, который находится в частных руках, - говорит председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - Мы выступили инициатором изъятия у собственника здания, доведенного им до крайне аварийного состояния. Сейчас наша первоочередная задача - договориться о цене.

С переходом "Домуса" в собственность Ленинградской области на памятнике начнутся консервационные работы.

Справка "РГ"

Дом бывшего книготорговца Говинга - пятиэтажное здание, построенное в начале XX века по проекту архитектора Карла Хорда аф Сегерштадта в стиле северный модерн. Находится на Крепостной улице в центре Выборга. К настоящему времени оно практически превращено в руины.

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