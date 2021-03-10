Когда миниатюрная красивая девушка в летной форме встречает пассажиров у Л-410, многие принимают ее за стюардессу. И порой теряют дар речи, узнав, что 23-летняя Валерия Осипчук сядет за штурвал в качестве второго пилота. "Не волнуйтесь, я такой же профессионал, как и мужчины, окончила училище с красным дипломом, у меня есть все необходимые знания и навыки", - говорит она в таких случаях. А постоянные клиенты местных авиалиний - деревенские бабушки - подтверждают: "Да-да, это очень хороший пилот, мы всегда с ней летаем!"

Выпускницу Краснокутского летного училища Валерию Минину (недавно наша героиня вышла замуж и сменила фамилию) приглашали в крупную российскую авиакомпанию на "боинги". Но она выбрала малую авиацию Севера и стала единственной девушкой в числе пилотов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Ради этого Валерия переехала из родной Саратовской области в Поморье. Хотя это не так уж важно, ведь небо-то - одно. А в небе она оказалась бы в любом случае.

На 160 парней - трое девчат

Валерия - пилот в четвертом поколении. Ее отец, дед и прадед были военными летчиками. И если бы в 2014 году девушек принимали в военные летные училища, она бы непременно поступила туда. Но женский набор там открыли позже. Ей пришлось идти в гражданское, где такие курсанты тогда тоже были в диковинку: на 160 парней - всего трое девчат.

- В то время к нам еще относились настороженно: как это так, на пилотов идете! - вспоминает наша героиня. - Но буквально за несколько лет все изменилось. Сегодня в летные училища девушек набирают уже целыми отделениями по сорок человек. Женщины показали, что в авиации они могут выполнять всю ту работу, которая считалась только мужской, и порой даже лучше. Теперь нас приглашают в авиакомпании и ценят за профессионализм. По крайней мере, мы с коллегами-мужчинами общаемся абсолютно на равных.

Летать Валерия твердо решила еще в школе. Говорит, что даже преемственность тут ни при чем. Для многих людей полет - сплошной стресс. А она только в небе чувствует настоящее спокойствие, когда все проблемы будто остаются далеко на земле. Ее уверенность в том, что все пройдет отлично, передается даже самым беспокойным пассажирам.

Помочь на земле и в воздухе

С "Элкой" - чехословацким турбовинтовым самолетом Л-410 - у них любовь, хотя и не с первого взгляда. В училище Валерии не очень понравилось летать на нем после однодвигательных "птичек", которыми курсанты управляли без инструктора. Но уже на Севере она по-настоящему оценила "Элочку" за хороший "характер" и дальность полета. Машина вмещает 19 пассажиров, поднимается на высоту три тысячи метров и в хорошую погоду может набирать скорость до 400 километров в час. Кстати, бортпроводники на этих типах судов не предусмотрены - их обязанности выполняет второй пилот.

Летают по всему Северу - Соловки, Мезень, Койнас, Котлас, Вельск, Нарьян-Мар, Череповец, Вологда... Помимо пассажирских перевозок, Валерия выполняет рейсы по санзаданиям. Тревожный вызов может поступить в любое время дня и ночи. К примеру, не так давно в защитных костюмах перевозили в Архангельск больного коронавирусом из ненецкого поселка Варандей.

Порой бывают тяжелые лежачие пациенты, которых надо доставить к месту лечения с максимальной осторожностью. И не всегда история заканчивается только перевозкой.

- Как-то из Котласа забирали больного мальчика, и я случайно услышала, как его мама объясняет, что не может полететь вместе с ним: у нее работа, в Архангельске ей негде жить, да и денег нет. Я вызвалась привозить ее сыну в больницу продукты и все, что нужно. Она удивилась: неужели так бывает? Конечно, мы же обычные люди, а не какие-то "заоблачные". Всегда рады помочь, если есть возможность, - поделилась Валерия.

Почти как Гагарин

Родители уже привыкли к ее работе. После посадки она всегда отправляет им и супругу сообщение: "Все хорошо, я прилетела!". К отцу Валерия не раз обращалась за профессиональным советом, и он всегда с радостью ей помогал.

- Когда начала летать, пожаловалась ему: не вижу землю при посадке! Я ведь маленькая ростом, а чтобы мягко посадить самолет, нужно его выровнять. И папа посоветовал летать сидя на подушке, как я это делала в училище. Надо мной тогда подшучивали: ты прямо как Гагарин! Потом я прочла, что у первого космонавта, который также был небольшого роста, из-за этого получались жесткие посадки, и помогла ему тоже подушка, - рассказывает пилотесса.

Кстати, о космосе: когда объявили набор в космонавты, Валерия решила отправить заявку. Попросила мужа помочь с измерением параметров. Но он сказал, что и без того очень переживает за супругу в небе. Между прочим, о ее профессии молодой человек узнал уже после знакомства - встретились они не на летном поле. Хотя пассажиры мужского пола нередко оказывали Валерии знаки внимания, просили "телефончик", девушка никогда не позволяла флирта на работе.

В свои 23 Валерия уже налетала количество часов, которое вкупе со всеми знаниями и навыками позволяет стать командиром воздушного судна. Сейчас она получает высшее образование, а это дает возможность претендовать на должность летного директора или командира эскадрильи. К тому же и "боинги" никуда не делись, и космические программы развиваются. Но пока, по признанию нашей героини, ей вполне достаточно полета на "Элке" над лесами, озерами и Белым морем, в котором в ясную погоду можно разглядеть даже северных дельфинов - белух.

"Не бойтесь ударов по борту"

На Севере авиаторы работают в экстремальных условиях. В свой первый полет из Архангельска в село Лешуконское начинающий пилот отправилась в июне, и уже тогда экипажу пришлось бороться с серьезным обледенением. Казалось бы, откуда лед летом? Но это же Арктика - лучшего боевого крещения в этой профессии не придумать.

- Зимой обледенение у нас тем более обычное дело. Когда мы летим, лед падает с винтов самолета и сильно бьет по фюзеляжу. Пассажиры слышат этот стук и думают: что-то идет не так, у нас проблемы! Да я бы и сама переживала на их месте. Поэтому перед полетом обязательно предупреждаю: если услышите удары по борту - не бойтесь, это сброс льда. Люди успокаиваются и потом благодарят: "Мы сначала и правда очень волновались, но лететь было так спокойно, что даже понравилось", - улыбается Валерия.

Помимо обледенения, зимой летчики часто сталкиваются с плохой видимостью, метелью, пургой и прочими капризами северной погоды. Летом достает другая напасть - сильный ветер и турбулентность. К примеру, на Соловецкие острова в Белом море практически всегда приходится садиться в сложнейших метеоусловиях.

По словам Валерии, во время "болтанки", когда по кабине летают ручки и бумаги, все внимание сконцентрировано на параметрах полета. Надо крепко держать штурвал и следить, чтобы не "выбило" автопилот. Кстати, в таких ситуациях требуется физическая сила, и с мышцами у спортивной девушки все в порядке. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а теперь поддерживает форму в фитнес-клубе. Да и на работе тренировок хватает: в некоторых маленьких аэропортах пилоты даже самолет заправляют сами.

Фото: Артем Келарев / РГ

Кстати

Сегодня очень популярны различные блоги пилотов и стюардесс. Валерия тоже ведет свою страницу в Instagram, где объясняет людям, далеким от авиации, нюансы летной работы. Среди ее подписчиков много выпускниц школ, которые спрашивают, легко ли выучиться на пилота. Не обходится и без "милоты": к примеру, из блога можно узнать, что она дарит пассажирам букетики луговых цветов, которые собирает прямо на летном поле.