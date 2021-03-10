Калининградская таможня не дала вывезти в Европу античные шлемы

Попытка незаконного вывоза культурных ценностей в крупном размере с территории Российской Федерации в страны Европы пресечена на российско-литовской границе в Калининградской области.

Как рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, контрабанда была обнаружена в грузовых автомобилях, следовавших в Литву через международный автомобильный пункт пропуска "Чернышевское". Фуры прибыли на таможенный досмотр в разное время.

Во время досмотра таможенники обнаружили среди личных вещей водителей старинные металлические шлемы. Как выяснилось, это оказались доспехи воинов античного периода - шлем понтийский, изготовленный в конце I века до нашей эры, и шлем сарматский, датируемый I веком нашей эры.

По оценке экспертов, стоимость сарматского шлема на антикварном рынке России сейчас составляет не менее 200 тысяч рублей, понтийского - минимум 180 тысяч рублей. Антиквариат изъят.

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Калининградской областной таможни возбудили два уголовных дела по факту незаконного вывоза культурных ценностей в крупном размере в отношении граждан РФ, организовавших этот нелегальный канал. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.