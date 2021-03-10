Совершение преступлений, подрывающих государственный строй и безопасность РФ, необходимо расценивать как отказ от обязательства быть верным России, соблюдать Конституцию и законодательство страны. В этом случае лишение российского гражданства логически оправдано - к такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив запрос Верховного суда Республики Карелия. К рассмотрению дело о гражданстве не принято, однако КС дал исчерпывающее толкование норме, которая была поставлена под сомнение.

Основанием для изучения конституционности части второй статьи 22 Федерального закона "О гражданстве РФ" стал иск, который подал Алексей Новиков к ГУ МВД России по городу Москве, к МВД по Республике Карелия и Управлению МВД России по городу Петрозаводску.

Он пытался оспорить решение о лишении его российского гражданства.

А поскольку до 2004 года Новиков жил по документам советского периода, дело получило огласку как "депортация в СССР". Решение о приеме бывшего жителя Украинской ССР в российское гражданство было принято в 2004 году по упрощенной схеме.

А в феврале 2017 года мужчина был осужден за приготовление к участию в деятельности организации, признанной Верховным судом РФ террористической.

Через полгода после вынесения Новикову приговора вступили в силу изменения в закон о гражданстве, позволившие отменять ранее принятое решение о предоставлении гражданства, если "заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные российским законодательством для граждан Российской Федерации, а целью приобретения гражданства было осуществление деятельности, представляющей угрозу основам ее конституционного строя".

Основанием для отмены гражданства может также стать обман - сообщение "заведомо ложных сведений в отношении обязательств соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство", которые человек дает публично в форме Присяги гражданина РФ.

Установить факт нарушения присяги должен суд, и в деле Алексея Новикова данное обстоятельство подтверждено бесспорно. Он был осужден и отбыл наказание по статье, которую статья 22 ФЗ о гражданстве приравнивает к установлению факта сообщения заведомо ложных сведений. Однако несостоявшийся террорист посчитал, что такой подход в его конкретном случае нарушает положения статьи 54 Конституции РФ: "Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". Конституционный суд с ним не согласился.

Совершение преступлений, подрывающих государственный строй и безопасность РФ, надо расценивать как отказ от обязательства быть верным России

- Отмена решения о приобретении лицом гражданства РФ в связи с установлением судом факта сообщения этим лицом заведомо ложных сведений не выступает мерой ответственности, - подчеркивается в определении КС РФ, - а по своей правовой природе представляет конституционно-восстановительную меру. И потому конституционный запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, на такую отмену не распространяется.

КС РФ также отметил, что законодатель вправе охранять основы государственного строя и безопасность страны путем лишения гражданства тех лиц, деятельность которых ставит эти важнейшие условия под угрозу. Принципы справедливости, равенства, соразмерности ограничений прав и свобод, а также принципы устойчивости и равенства гражданства независимо от оснований его приобретения требуют, чтобы список преступных деяний, влекущих такие последствия, был исчерпывающим. В то же время КС еще раз напомнил о том, что компетентные должностные лица обязаны всесторонне рассмотреть каждый конкретный случай.

- В противном случае в России как правовом государстве не соблюдались бы - в нарушение принципов справедливости и правовой безопасности - предопределенные статьей 55 (часть 3) Конституции РФ требования необходимости и пропорциональности ограничений прав и свобод, обращенные, по смыслу ее статьи 18, не только к законодателю, но и к органам исполнительной и судебной власти, - указано в определении .

Это заключение относит вопрос о российском гражданстве Алексея Новикова на уровень Верховного суда Карелии. Рассмотрение дела будет продолжено там. Однако даже если решение московского главка останется в силе, ни о какой "депортации в СССР" речи не идет. Алексей Новиков сможет получить временное удостоверение сроком на 10 лет, которое выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность.