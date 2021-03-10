Основанием для изучения конституционности части второй статьи 22 Федерального закона "О гражданстве РФ" стал иск, который подал Алексей Новиков к ГУ МВД России по городу Москве, к МВД по Республике Карелия и Управлению МВД России по городу Петрозаводску.
Он пытался оспорить решение о лишении его российского гражданства.
А поскольку до 2004 года Новиков жил по документам советского периода, дело получило огласку как "депортация в СССР". Решение о приеме бывшего жителя Украинской ССР в российское гражданство было принято в 2004 году по упрощенной схеме.
А в феврале 2017 года мужчина был осужден за приготовление к участию в деятельности организации, признанной Верховным судом РФ террористической.
Через полгода после вынесения Новикову приговора вступили в силу изменения в закон о гражданстве, позволившие отменять ранее принятое решение о предоставлении гражданства, если "заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные российским законодательством для граждан Российской Федерации, а целью приобретения гражданства было осуществление деятельности, представляющей угрозу основам ее конституционного строя".
Основанием для отмены гражданства может также стать обман - сообщение "заведомо ложных сведений в отношении обязательств соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство", которые человек дает публично в форме Присяги гражданина РФ.
Установить факт нарушения присяги должен суд, и в деле Алексея Новикова данное обстоятельство подтверждено бесспорно. Он был осужден и отбыл наказание по статье, которую статья 22 ФЗ о гражданстве приравнивает к установлению факта сообщения заведомо ложных сведений. Однако несостоявшийся террорист посчитал, что такой подход в его конкретном случае нарушает положения статьи 54 Конституции РФ: "Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". Конституционный суд с ним не согласился.
- Отмена решения о приобретении лицом гражданства РФ в связи с установлением судом факта сообщения этим лицом заведомо ложных сведений не выступает мерой ответственности, - подчеркивается в определении КС РФ, - а по своей правовой природе представляет конституционно-восстановительную меру. И потому конституционный запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, на такую отмену не распространяется.
КС РФ также отметил, что законодатель вправе охранять основы государственного строя и безопасность страны путем лишения гражданства тех лиц, деятельность которых ставит эти важнейшие условия под угрозу. Принципы справедливости, равенства, соразмерности ограничений прав и свобод, а также принципы устойчивости и равенства гражданства независимо от оснований его приобретения требуют, чтобы список преступных деяний, влекущих такие последствия, был исчерпывающим. В то же время КС еще раз напомнил о том, что компетентные должностные лица обязаны всесторонне рассмотреть каждый конкретный случай.
- В противном случае в России как правовом государстве не соблюдались бы - в нарушение принципов справедливости и правовой безопасности - предопределенные статьей 55 (часть 3) Конституции РФ требования необходимости и пропорциональности ограничений прав и свобод, обращенные, по смыслу ее статьи 18, не только к законодателю, но и к органам исполнительной и судебной власти, - указано в определении .
Это заключение относит вопрос о российском гражданстве Алексея Новикова на уровень Верховного суда Карелии. Рассмотрение дела будет продолжено там. Однако даже если решение московского главка останется в силе, ни о какой "депортации в СССР" речи не идет. Алексей Новиков сможет получить временное удостоверение сроком на 10 лет, которое выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность.