В Вологодской области готовятся к весеннему паводку, который может стать сложнейшим за пять лет. Специалисты предупреждают о возможном подтоплении территорий на северо-востоке региона.

- Мы фиксируем превышение уровней воды в реках Вологодской области, высота снежного покрова выше нормы на 110-130 процентов, под снегом сохраняется высокая влажность почвы, и при таянии снега воде уходить будет некуда. Все эти факторы свидетельствуют о том, что паводковая ситуация в области в этом году будет чрезвычайно сложной, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Уже сейчас мы должны приступить к чернению льда, ледорезным и взрывным работам.

По оценке начальника регионального гидрометцентра Светланы Берсеневой, без заторов на Сухоне и Малой Северной Двине не обойдется. Самая сложная ситуация ожидается на участках Аристово - Нокшино и Матвеево - Копылово. Это может привести к затоплениям в районе ближайших населенных пунктов.

Наибольшему подтоплению, согласно анализу специалистов, подвержены Великий Устюг и Красавино. Это вызвано интенсивным ростом уровней воды в период половодья и одновременным прохождением ледохода на реках Сухоне, Юг и Малой Северной Двине.

В региональном управлении МЧС приступили к заблаговременной подготовке к паводку. В резервные фонды на региональном и муниципальном уровнях выделены необходимые средства.