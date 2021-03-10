Петербургский суд вынес запрет на несколько японских аниме

Судом Московского района Северной столицы вынесены решения по административным искам прокурора о запрете на несколько ссылок на сайты с японскими мультфильмами. Под запрет попали четыре ссылки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Из четырех ссылок две заблокированы ранее. Две оставшиеся ссылки ведут к аниме "Загадка дьявола" и "Класс убийц". Первый фильм рассказывает о девушке, которая обучается на наемного убийцу и является одной из лучших в школе. Второй мультфильм посвящен событиям в классе, ученики которого должны до выпускного убить своего учителя-монстра, поскольку тот разрушил Луну и пообещал уничтожить и Землю.

Ранее подобные запреты были также приняты в отношении ссылок на другие многосерийные мультфильмы, содержащие информацию, как сказано в одном из судебных решений, "наносящую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних". Заходить на такие сайты может каждый, в том числе несовершеннолетние, что недопустимо.