Представители велосипедного и градозащитного сообществ Петербурга обратились с открытым письмом к городским властям. Они просят сохранить Цимбалинский (Фарфоровский) путепровод и включить его в состав нового веломаршрута, которым можно будет проехать от Купчино на набережную Невы до парка имени Бабушкина.

Цимбалинский путепровод, проходящий над железнодорожными путями и соединяющий Невский и Фрунзенский районы, - один из самых старых в Петербурге. Ему 111 лет. Отличительная особенность - четыре арочные клепаные фермы, примерно такие же, как у Финляндского железнодорожного и Большеохтинского мостов. Но, в отличие от них, Цимбалинский путепровод не имеет статуса объекта культурного наследия. Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассматривал этот вопрос в прошлом году, но не выявил "особенностей, которые могли бы служить основаниями для включения его в реестр памятников, подлежащих обязательному сохранению". По большому счету это значит, что мост, который мало соответствует современным требованиям, может быть снесен.

-?К сожалению, в последние годы обсуждается идея демонтажа... Новый путепровод будет построен южнее старого, это будет сделано, чтобы спрямить трассу улиц Белы Куна и Цимбалина, - говорят авторы обращения. - Мы твердо убеждены, что старинный Цимбалинский путепровод заслуживает не только сохранения, но и того, чтобы в него вдохнули новую жизнь. Он может стать ключевой составляющей велодорожки, которая могла бы, взяв свое начало на набережной Невы - в саду Крупской или в парке имени Бабушкина - перепорхнуть по путепроводу из Невского района во Фрунзенский, выйти на Софийскую улицу, а в перспективе соединиться с существующей велодорожкой на Софийской в районе Шушар и дотянуться до самого Колпино! Что сделало бы этот веломаршрут самым длинным из существующих в Петербурге. Именно Цимбалинский путепровод станет изюминкой этого маршрута.

Городские власти пока никак не комментируют эту инициативу. Известно, что в сентябре 2019 года Смольный и РЖД подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реконструкции Цимбалинского путепровода, последний капитальный ремонт которого проводился почти 40 лет назад.

Тогда сообщалось, что стоимость проекта, рассчитанного на три года, составит ориентировочно 4,5 миллиарда рублей (финансирование 50 на 50). Предполагалось, что новый мост будет четырехполосным, "суперсовременным" и "прослужит еще более ста лет". Однако проект реконструкции еще не представлен общественности, а значит, для горожан будущее одного из старейших путепроводов Санкт-Петербурга по-прежнему туманно.