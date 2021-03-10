Северный хор покажет "жемчужную" программу на Урале, в Сибири и Крыму

Северный русский народный хор представил к своему 95-летию новую программу о старинном жемчужном промысле Поморья. Ее увидят зрители не только Архангельской области, но и Урала, Сибири и Крыма.

Как рассказала художественный руководитель хора Светлана Игнатьева, над творческим проектом "Жемчужина Русского Севера", который получил грант министерства культуры РФ, трудился весь большой коллектив.

- Тему поморского жемчуга мы выбрали не случайно. Это почти забытый пласт культуры, связанный с историей и природой нашего края. К тому же Северный хор называют жемчужиной Русского Севера. Мы хотим напомнить, как чисты были наши реки и как высока была культура поморов, - отметила Светлана Игнатьева.

В XVII-XIX веках на Русском Севере добывали жемчуг удивительной красоты. Только за ним не ныряли в море, как в южных странах. Поморы степенно плыли по рекам на плотах и с помощью труб высматривали на дне раковины-жемчужницы. Особенно высоко ценился скатный жемчуг округлой формы. Такой поставляли к царскому двору и отправляли на экспорт. Но даров северных рек вполне хватало и простым крестьянам. Жемчугом богато украшали кокошники и другие элементы северного костюма. Однако в XX веке промысел стал угасать - сплав леса по рекам и другая хозяйственная деятельность привели к сокращению численности жемчужниц.

Утраченному красивому промыслу посвящена театрализованная постановка "У песенных рек" - первое отделение новой программы. На ее предпоказе ветераны хора и журналисты увидели яркие сцены Петровской ярмарки и северных гуляний, сенокосной страды и похода в баньку, артельной мужской работы и терпеливого женского ожидания.

В основу постановки легли песни Карельского и Мезенского берегов Белого моря. Плавные и протяжные, они действительно похожи на спокойные северные реки. По словам главного хормейстера Юрия Юркина, для отбора произведений тщательно изучались архивы, прослушивались аудиозаписи, чтобы как можно точнее передать подлинное звучание песен. При этом их адаптировали для хора - как в старину новая певунья, приехавшая в деревню, добавляла в каждую песню собственный распев.

В программе много танцевальных и оркестровых номеров. Один из самых зрелищных - "Соло на плоту" - придумал артист хора Павел Юрченко. Плот для промысловой артели сделан из подобранных по тональности труб - получился похожий на ксилофон инструмент, на котором играет автор идеи.

Во время исполнения мезенской песни "Тихо стонет сине море" на сцену бережно выносят олонецкий свадебный венец, расшитый жемчугом в старинной технике "сажения по бели".

- Это произведение искусства, как и многие номера новой программы, - считает главный художник Северного хора Николай Терюхин. - Мы приобрели этот венец у известного мастера Жанны Барановой, которая создает реплики старинных головных уборов с использованием речного жемчуга.

Для постановки артистам сшили 200 костюмов и вышили 140 головных уборов - рекордное количество в истории хора. Этому также предшествовала кропотливая работа в музеях и архивах. Все наряды в точности соответствуют тем, что носили в северных губерниях в XIX веке.

Во второе - концертное - отделение новой программы вошли такие разноплановые номера, как соло на балалайке с оркестром "Эх, сыпь, Семен!", лирическая песня "Ты мальчишочко, да разбедняжечко", новые хороводы "Плывет лебедь", "Березка" и многие другие.

- Некоторые песни мы взяли из архива хора, они очень давно не звучали, но надо представить зрителям этот золотой фонд, - подчеркивает Светлана Игнатьева. - В программе есть произведения, которые исполнял первый состав коллектива, созданного 95 лет назад Антониной Колотиловой. Север всегда пел очень красиво, высоко и чисто. Мы стараемся сберечь эту песенную традицию.

Как сообщила директор хора Наталья Асадчик, коллектив примет участие во всероссийском проекте "Большие гастроли". В апреле его новую программу увидят в городах Урала и Сибири, а летом - в Крыму. Но сначала хор покажет ее в родном Поморье: 15 марта состоится премьера на сцене Архангельского театра драмы, затем пройдут показы в Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и Онеге.

Государственный академический Северный русский народный хор был создан в 1926 году учительницей из Великого Устюга Антониной Колотиловой. В первом составе было 12 песенниц. В 1940 году коллектив получил статус профессионального. В годы войны он дал более тысячи концертов в воинских частях и госпиталях. После триумфального выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году Северный хор много гастролировал по всему миру. Коллектив неоднократно побеждал на различных конкурсах и фестивалях. Он считается особо ценным объектом культурного достояния Архангельской области.