Новости

Над США и Канадой пролетел метеор 15:46
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя 15:40
Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля 15:40
Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V" 15:32
Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом 15:31
Путин проведет совещание по инвестклимату 15:17
Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 15:07
В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист 15:04
Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе 15:02
В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья" 15:00
83-летняя пенсионерка из Челябинска попала на обложку журнала Vogue 14:59
Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике 14:59
Петербургский суд вынес запрет на несколько японских аниме 14:45
Франция начала первые в истории Евросоюза военно-космические учения 14:36
Автономия вузов будет расширена 14:32
Детским школам искусств повысили статус 14:24
На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка 14:24
В Нижегородской области построят первый автомобильный мост из алюминия 14:06
Сильные морозы в Москве продержатся до конца недели 14:03
Росприроднадзор проверит мероприятия по оздоровлению Волги 13:53
Росгвардия призвала разобраться с подделкой документов журналистов на незаконных акциях 13:53
Вынесен приговор обвиняемому в насилии над полицейским на незаконной акции 13:47
Минприроды объяснило, когда экологическая информация может быть скрыта 13:39
"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз к выборам в Госдуму 13:37
Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 15:04
Рубрика: Культура

И все это про любовь

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 50(8401)
Театр кукол Карелии представил премьеру спектакля по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Кукол в постановке нет, зато присутствует необычная сценическая конструкция, классический текст осовременен, но суть осталась: и в нынешний быстротечный век так необходимы честь, отвага, свободолюбие и верность.
Фото: Пресс-служба Театра кукол Карелии Фото: Пресс-служба Театра кукол Карелии
Фото: Пресс-служба Театра кукол Карелии

История пьесы незатейлива. Сирано - отважный гасконский дворянин, гвардеец, поэт и дуэлянт - влюблен в свою кузину Роксану. Но ему кажется, что из-за внешности девушка не может обратить на него внимания. А Роксана влюбилась в Кристиана де Невильета - новобранца в полку гвардейцев, в котором Сирано служит капитаном. Через него передаются письма с признаниями в любви, которые за не особенно красноречивого Кристиана пишет Сирано де Бержерак. Потом война, гибель возлюбленного и наконец-то в конце своей жизни Сирано признается Роксане, что это он писал ей письма, а она понимает, что всегда любила только его.

Фото: Пресс-служба Театра "На Литейном"
Татьяна Ткач отметила 50-летний юбилей службы в Театре "На Литейном"

Эта история середины XVII века переплетена с современностью. Королевские гвардейцы в бронежилетах и наколенниках в казармах распевают песни под гитару, а Монфлери - вовсе не актер, а поп-звезда.

Но особая изюминка - это геометрическая конструкция на сцене, завораживающий калейдоскоп, в котором живут персонажи.

Режиссер спектакля - Александр Янушкевич (автор еще одной постановки Тетра кукол - "Сад" по пьесе Антона Чехова). Свой жанр он определяет как comedy remastering и предупреждает: пьеса адаптирована к современному звучанию. Где-то сохранилась поэзия Ростана, а где-то ее нет.

Это чувствуется, но когда Олег Романов, играющий Сирано де Бержерака, читает письма о любви к Роксане, забываешь обо всем, настолько это трепетно и жизнеутверждающе в любые времена.

Кстати

Кроме Олега Романова в роли Сирано де Бержерака, в спектакле заняты актеры - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская, заслуженный артист Карелии Дмитрий Будников, заслуженный артист Карелии Владислав Тимонин, Родион Михно, Антон Верещагин, Игорь Киселев.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V"
Минцифры объяснило сбой в работе сайтов госорганов
Песков: Дата Послания президента не определена
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах
Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников
К 2024 году виртуальные концертные залы появятся в каждом втором городе РФ