Театр кукол Карелии представил премьеру спектакля по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Кукол в постановке нет, зато присутствует необычная сценическая конструкция, классический текст осовременен, но суть осталась: и в нынешний быстротечный век так необходимы честь, отвага, свободолюбие и верность.

История пьесы незатейлива. Сирано - отважный гасконский дворянин, гвардеец, поэт и дуэлянт - влюблен в свою кузину Роксану. Но ему кажется, что из-за внешности девушка не может обратить на него внимания. А Роксана влюбилась в Кристиана де Невильета - новобранца в полку гвардейцев, в котором Сирано служит капитаном. Через него передаются письма с признаниями в любви, которые за не особенно красноречивого Кристиана пишет Сирано де Бержерак. Потом война, гибель возлюбленного и наконец-то в конце своей жизни Сирано признается Роксане, что это он писал ей письма, а она понимает, что всегда любила только его.

Эта история середины XVII века переплетена с современностью. Королевские гвардейцы в бронежилетах и наколенниках в казармах распевают песни под гитару, а Монфлери - вовсе не актер, а поп-звезда.

Но особая изюминка - это геометрическая конструкция на сцене, завораживающий калейдоскоп, в котором живут персонажи.

Режиссер спектакля - Александр Янушкевич (автор еще одной постановки Тетра кукол - "Сад" по пьесе Антона Чехова). Свой жанр он определяет как comedy remastering и предупреждает: пьеса адаптирована к современному звучанию. Где-то сохранилась поэзия Ростана, а где-то ее нет.

Это чувствуется, но когда Олег Романов, играющий Сирано де Бержерака, читает письма о любви к Роксане, забываешь обо всем, настолько это трепетно и жизнеутверждающе в любые времена.

Кстати

Кроме Олега Романова в роли Сирано де Бержерака, в спектакле заняты актеры - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская, заслуженный артист Карелии Дмитрий Будников, заслуженный артист Карелии Владислав Тимонин, Родион Михно, Антон Верещагин, Игорь Киселев.