В 2021 году в Архангельской области по нацпроекту отремонтируют шесть сельских домов культуры. В их число попали и объекты в тех уголках Русского Севера, которые официально признаны самыми красивыми в стране.

В Каргопольском районе Поморья стартовали работы в Павловском доме культуры, расположенном в поселке Пригородный. Кроме того, преобразится Ошевенский ДК в деревне Ширяиха.

- После ремонта эти очаги культуры станут комфортными центрами притяжения как для местных жителей, так и для туристов, - отмечает директор Каргопольского многофункционального культурного центра Зинаида Лебедева. - Ширяиха - это живописный центр Ошевенска, одной из самых красивых деревень России. А поселок Пригородный относится к старинному Каргополю, который входит в число красивейших городков страны и в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

В прошлом году по нацпроекту на Каргополье уже обновили Архангельский, Усачевский и Лодыгинский дома культуры.

Как сообщили власти региона, в этом году, помимо двух каргопольских, будут отремонтированы ДК в Мезенском, Онежском, Устьянском и Коношском районах. На их преображение выделят более 33 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.