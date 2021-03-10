В Петербург пришли аномальные морозы

В Петербурге минувшей ночью был побит температурный рекорд 1961 года, столбик термометра опустился ниже минус 20,3 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр Северной столицы.

Обычно в марте в Петербург уже приходит весна. Тем не менее, холодные ночи в истории города в этот день наблюдались еще три раза. Так, в 1883 и 1963 годах в ночь на 10 марта температура воздуха опускалась до минус 20,7 градусов. А 10 марта 1888 года в Петербурге был зафиксирован 25-градусный мороз.

Похолодание в городе вызвало серьезные опасения и у городского управления МЧС. Ведомство распространило памятку, в которой призвало граждан теплее одеваться, не выходить на улицу голодными и не употреблять спиртные напитки.

Ночь на 11 марта также обещает быть морозной, ожидается, что столбик термометра вновь преодолеет отметку в минус 20 градусов.

Сейчас в Петербурге около минус 18 градусов, в середине дня ожидается потепление до минус 9 градусов, к вечеру похолодает вновь.