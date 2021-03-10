В Петербурге грабитель вынес из банка 2,6 миллиона рублей

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ограбление банка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД Северной столицы.

По предварительным данным, из отделения банка на Индустриальном проспекте, что в Красногвардейском районе города, было вынесено 2,6 миллиона рублей.

Злоумышленник был один. Он ворвался в банк, показал кассиру предмет, похожий на гранату и потребовал деньги. Женщина отдала всю наличность из кассы.

Сейчас грабителя ищут, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы установить маршрут злоумышленника.