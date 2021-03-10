В Петербурге откроют сеть государственных приютов для собак и кошек

В Северной столице появятся государственные приюты для собак и кошек, волею судьбы оставшихся на улице. Городскими властями прорабатываются вопросы технологических и архитектурных решений по проекту первого такого приюта, рассчитанного на 200 собак и 100 кошек. Уже определено, в каких именно районах Петербурга целесообразно строить такие "дома" для брошенных животных. Выбраны Колпинский, Пушкинский и Красногвардейский районы.

Первый шаг к будущим "домам" - определение конкретных земельных участков, на которых будет вестись стройка. Затем начнется этап согласований и непосредственно строительства. Конкретная дата реализации проекта не называется, однако чиновники уверяют, что все пройдет в максимально сжатые сроки. Потому что проблема с размещением собак и кошек, оставшихся без хозяина, требует решения. Последний отлов бездомных животных с последующим их уничтожением был 15 лет назад, после чего город перешел на принципиально другой вариант: собак отлавливали, но не уничтожали, а доставляли в ветеринарную службу. Там животное осматривал врач, затем собаку кастрировали, чипировали, вносили в базу данных, метили - купировали кончик уха (чтобы можно было на расстоянии увидеть, что животное кастрировано).Прооперированное животное размещали на три дня в пунктах передержки и в конечном итоге возвращали на место обитания. Все эти манипуляции финансировались из городского бюджета. Кстати, ветеринарные службы подсчитали: только за пять лет такой работы не появилось на свет 200 тысяч никому не нужных щенков.

Сейчас в городе проживает около одного миллиона домашних кошек и около 250 тысяч собак, у которых есть хозяева. Что касается собак безнадзорных, уличных, то их на город порядка семи тысяч. Кошек больше - 25 тысяч.

Что касается негосударственных приютов (а государственных у нас пока и нет), то таковых в Петербурге 17. В девяти основных из них (и самых крупных) содержится в общей сложности около 1300 собак и 1000 кошек.

Чтобы предоставить "дом" каждому уличному животному, нужно настроить огромное количество приютов. Тем более что наш менталитет однозначно диктует: приют - это пожизненное содержание животного (если не удалось отыскать его хозяина или найти нового). Задача обустроить всех и не ставится. Хотя бы хватило мест на тех, кто недавно остался без хозяина и кого можно пристроить в добрые руки, а также на покалеченных и нуждающихся в медицинской помощи животных, которым на улице просто не выжить.

Тем гражданам, которые кивают на другие развитые страны, уверяя, что там на улицах не встречаются бродячие животные, нужно напомнить: очень многие приюты там работают по иным принципам, нежели у нас. Да, животному дается время на обретение нового хозяина. Но если животное не удалось пристроить, его усыпляют, чтобы освободить место другим. Но главное: во многих государствах куда более ответственное отношение к животным. Люди понимают: взял пушистого друга - несешь за него ответственность. А у нас даже при том что город оплачивает чипирование и вакцинацию домашних собак, далеко не каждый владелец находит время на посещение ветеринарной службы.

- Каждый новый приют, каждое место в приюте - это спасенные жизни. Это понятно. Но открытие приюта, тем более на бюджетные деньги, имеет множество юридических нюансов. Мы, зоозащитники, надеемся, что проект, выдвинутый городской администрацией, будет реализован. И, на мой взгляд, не нужно стремиться строить огромные приюты на сотни и тысячи животных. Почему? Да потому что для них будет сложнее найти нового хозяина. Представьте себе: приходит в приют человек, желающий забрать животное. Вы его спрашиваете, какое именно он бы хотел. И показываете именно тех животных, которые могли бы ему подойти. Но сотрудник огромного приюта не сможет узнать об особенностях сотен и сотен подопечных. Будет сложнее сориентироваться и сделать выбор, - подчеркнула Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Верность".

А как сообщила "РГ" Елена Мезенцева, заместитель директора ООО "Ветеринарный госпиталь" (эта организация в минувшие годы выигрывала тендеры на отлов, кастрацию, чипирование, вакцинацию от бешенства бездомных животных), зоозащитники надеются, что в этом году будет возвращена услуга отлова специальными бригадами, доставляющими животных до ветеринара (прошлый год, к сожалению, по ряду причин прошел в "правовом вакууме", и отловом собак занимались волонтеры и неравнодушные граждане).