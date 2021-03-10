"Тайм клуб" - так называется необычное подразделение Центра социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга. Сюда могут приходить дети и родители, бабушки и прадедушки. А в планах открытие еще шести подобных клубов. Будет семь клубов - по числу муниципальных округов района. Под четыре клуба уже определены помещения. Все услуги - бесплатные.

"Тайм клуб" - образец того, как и в каких условиях нужно работать с семьями и молодежью. Сам центр расположен в обычной многоэтажке. Но открываешь дверь - и попадаешь в мир современных технологий.

Например, интерактивные столы, на которых предусмотрены десятки познавательно-психологических программ. Можно, например, ответить на вопросы тестов, а можно сыграть в шахматы. Есть компьютерный зал, площадки для общения и мастер-классов, сухой бассейн для детей.

Можно посмотреть и обсудить с друзьями фильм, можно попить чаю со вкусностями. Есть групповые занятия: для беременных, для мам с детьми разного возраста, есть психотерапевтические занятия в форме игры, группы раннего развития, дискуссионные клубы, викторины. И даже предусмотрена программа по организации помощи в подготовке уроков.

Многие занятия ведут психологи. Потому что работа клуба нацелена на преодоление личностных трудностей, профилактику безнадзорности, гармонизацию отношений между поколениями.

Все организовано по принципу "одного окна". С какой бы проблемой ни обратилась семья (отсутствие крова, дохода, взаимопонимания, проблемы в обучении, различного рода зависимости и прочее), специалисты помогут.

"Тайм клуб" пользуется повышенной популярностью у жителей, сюда приезжают из разных концов района. Поэтому появилась идея открыть подобные клубы в каждом муниципальном округе. Чтобы каждая семья смогла приходить в такой клуб. Причем в обсуждении, какими будут следующие клубы, принимали участие сами горожане. Решили, что каждый клуб будет иметь собственное оформление, в разных стилях - от стрит-арта до графики и релакс-рума. Откроют и собственный "психологический театр", где будет возможность проработки часто встречающихся непростых жизненных ситуаций и, соответственно, "проиграют" варианты решений.