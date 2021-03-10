Новости

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 19:25

"Тайм клуб": все возрасты покорны

В городе появятся досуговые центры для всей семьи
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 49(8400)
"Тайм клуб" - так называется необычное подразделение Центра социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга. Сюда могут приходить дети и родители, бабушки и прадедушки. А в планах открытие еще шести подобных клубов. Будет семь клубов - по числу муниципальных округов района. Под четыре клуба уже определены помещения. Все услуги - бесплатные.

"Тайм клуб" - образец того, как и в каких условиях нужно работать с семьями и молодежью. Сам центр расположен в обычной многоэтажке. Но открываешь дверь - и попадаешь в мир современных технологий.

В Петербурге откроют сеть государственных приютов для собак и кошек

Например, интерактивные столы, на которых предусмотрены десятки познавательно-психологических программ. Можно, например, ответить на вопросы тестов, а можно сыграть в шахматы. Есть компьютерный зал, площадки для общения и мастер-классов, сухой бассейн для детей.

Можно посмотреть и обсудить с друзьями фильм, можно попить чаю со вкусностями. Есть групповые занятия: для беременных, для мам с детьми разного возраста, есть психотерапевтические занятия в форме игры, группы раннего развития, дискуссионные клубы, викторины. И даже предусмотрена программа по организации помощи в подготовке уроков.

Многие занятия ведут психологи. Потому что работа клуба нацелена на преодоление личностных трудностей, профилактику безнадзорности, гармонизацию отношений между поколениями.

Все организовано по принципу "одного окна". С какой бы проблемой ни обратилась семья (отсутствие крова, дохода, взаимопонимания, проблемы в обучении, различного рода зависимости и прочее), специалисты помогут.

"Тайм клуб" пользуется повышенной популярностью у жителей, сюда приезжают из разных концов района. Поэтому появилась идея открыть подобные клубы в каждом муниципальном округе. Чтобы каждая семья смогла приходить в такой клуб. Причем в обсуждении, какими будут следующие клубы, принимали участие сами горожане. Решили, что каждый клуб будет иметь собственное оформление, в разных стилях - от стрит-арта до графики и релакс-рума. Откроют и собственный "психологический театр", где будет возможность проработки часто встречающихся непростых жизненных ситуаций и, соответственно, "проиграют" варианты решений.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан