Северная столица прибавила к своим титулам новый, теперь Петербург - это не только окно в Европу, но и ворота в Арктику. Убедиться в этом помогут тематические туристические маршруты "Арктический Петербург". Сейчас запущен первый из них, в течение ближайших месяцев гостям города предложат еще четыре.

Каждая экскурсия носит название "экспедиция", поэтому перед началом ее участники дали торжественную клятву "петербургского полярника": преодолевать трудности, не бояться мороза и холодного ветра, а также помогать Петербургу приумножать славу столицы Арктики. С ударом в корабельный колокол - рынду - экспедиция началась.

Старт маршрута, проложенного по Васильевскому острову, как будто соединил настоящее и будущее в покорении Севера. Путь проложен от Арктического и антарктического научно-исследовательского института на улице Беринга, здание которого похоже на кубик льда. Здесь в настоящее время планируются все северные экспедиции. В 2017 году у входа в институт был установлен первый в России памятник Покорителям Севера. На гранитной глыбе, напоминающий ледяной торос, стоит человек в меховой одежде. Рядом, у его ног, лежат две ездовые собаки и стоят нарты с необходимым снаряжением, оружием и приборами. Надпись на постаменте гласит: "Тем, кто шел первым, тем, кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти".

- Фигура покорителя чем-то напоминает главного героя из фильма "Земля Санникова" в исполнении Владислава Дворжецкого, - поясняет экскурсовод Дмитрий Геращенко, - и это не случайно. Скульптор Борис Сергеев создавал собирательный образ всех первопроходцев и исследователей полярных областей планеты.

От улицы Беринга до Смоленского кладбища прогулку сопровождает рассказ о личности Беринга. Две экспедиции прославили выходца из Дании как великого русского мореплавателя. Морская часть Первой Камчатской экспедиции, инструкции для которой Берингу собственноручно написал Петр Первый, длилась 85 дней. Но чтобы добраться до точки выхода - Охотска, экспедиции потребовалось два с половиной года.

Второй точкой становится Смоленское кладбище и могила отца и сына Вилькицких. Работам гидрографа Андрея Илларионовича Россия обязана месторождениями золота, которые по итогам его исследований были открыты на Печоре и Енисее. Его сын Борис командовал ледоколом "Таймыр" во время экспедиции 1913 года и открыл Северную землю, совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск. После революции Борис Вилькицкий эмигрировал, осел в Брюсселе и работал бухгалтером. Умер там же в 1961 году, но в 1996 году его прах был перенесен в семейное захоронение, и теперь Борис Андреевич покоится рядом с отцом.

Наиболее интересным объектом стоит признать Музей морского флота при Морском университете имени адмирала Макарова. Для обычных посетителей эта экспозиция закрыта, поскольку находится на территории учебного заведения. Посетить ее можно только по предварительной записи и обязательно организованной группой. Но зато здесь можно увидеть модели самых знаменитых кораблей, совершавших Северные экспедиции, и узнать, например, что русские моряки не верили в примету о том, что женщина на корабле - признак несчастья.

- В экспедиции Брусилова 1912-1914 годов принимала участие женщина, 20-летняя Ерминия Жданко, - рассказал заведующий музеем Юрий Дьяченко. - Сначала она собиралась предпринять на "Святой Анне" небольшую прогулку для поправки здоровья, но когда уволился корабельный врач, решила идти с экипажем до Владивостока. Последние сведения об экспедиции, которая зимовала во льдах, относятся к январю 1914 года, судьба ее неизвестна до сих пор, как и судьба Ерминии.

Завершается экспедиция на ледоколе-музее "Красин" и у памятника Руалю Амундсену, подаренного правительством Норвегии Ленинграду в 1970-х годах. Пока ААНИИ размещался в Шереметевском дворце, бюст первого человека, покорившего Южный полюс, находился в его дворе, а позднее был перенесен на набережную Лейтенанта Шмидта, к борту "Красина".

Эти пять "стоянок полярной экспедиции" далеко не исчерпывают роль Петербурга в освоении Арктики.

- Тематически следующие экскурсии будут посвящены людям - покорителям Арктики и их жизни в Петербурге, арктическому кораблестроению и Кронштадту как месту старта арктических экспедиций, - рассказала первый заместитель главы городского комитета по туризму Елена Осеева. - И, например, рассказ о людях мы хотим выстроить хронологически, чтобы в завершающей точке привлечь к интерактивному общению нашего выдающегося современника - полярника Артура Чилингарова.

Интересной особенностью новых экскурсий могут стать, к примеру, здание Русского географического общества в переулке Гривцова, которое, как и "Макаровка", не слишком доступно для свободного посещения. Кроме того, к 9 Мая планируется запустить маршрут, связанный с арктическими конвоями в Великой Отечественной войне, в рамках которого туристы узнают о памятнике и музее, посвященных этому подвигу.

Кстати

В разделе "Арктический туризм" на сайте "Визит Санкт-Петербург" будут размещаться аудиогиды по арктическим маршрутам, чтобы туристы могли пройти их самостоятельно. Кроме того, организованные тематические экскурсии планируют предлагать турфирмы.